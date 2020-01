Ciprul, Israelul si Grecia au semnat un acord care deschide calea gazoductului EastMed

Ziare.

Prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis, premierul israelian Benjamin Netanyahu si presedintele cipriot Nikos Anastasiades au fost prezenti la ceremonia de semnare din capitala greaca.. Operatiunile la controversata conducta de 2.000 de km ar putea incepe in 2025, estimeaza Israelul."Construim un pod cu care va fi adusa energie in Europa", a declarat Mitsotakis, adaugand ca respectiva conducta va contribui la stabilizarea regiunii si va aduce mai multa prosperitate oamenilor.Din 2025, Israelul intentioneaza sa livreze gaze naturale in Europa prin gazoduct. Costurile s-ar putea ridica la(6,7 miliarde de dolari). Conducta urmeaza sa porneasca din Israel spre Cipru, iar de acolo catre Creta si apoi spre Grecia continentala. Acolo, gazul va fi livrat in Italia printr-o alta conducta, potrivit Atenei.. Washingtonul a subliniat ca Europa ar trebui sa devina mai putin dependenta de livrarile de gaze naturale din Rusia.