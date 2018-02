Comedia gazelor s-a jucat, de fapt, la Transgaz. Cine a jucat pentru Transgaz?

bomba

inca din 17-18 iulie 2017, Transgaz a "complotat" impreuna cu maghiarii de la FGSZ la atingerea obiectivului anuntat de catre duetul Orban Viktor-Szijjarto

Cateva intrebari (retorice, desigur) sunt firesti si nu pot fi ocolite:

Petrisor Gabriel Peiu este doctor al Universitatii Politehnica din Bucuresti (1996), a fost consilier al premierului Radu Vasile (1998-1999) si al premierului Adrian Nastase (2001-2002), subsecretar de stat pentru politici economice (2002-2003) si vicepresedinte al Agentiei pentru Investitii Straine (2003-2004). Este coordonator al Departamentului de Analize Economice al Fundatiei Universitare a Marii Negre (FUMN).

Transgaz, firma importanta din portofoliul energetic al statului roman este condusa de catre, in "Management si Dezvoltare Rurala" si in "Alimentatie Publica si Agroturism", ambele la Universitatea de Agronomie din Bucuresti.Un adevarat erudit, in anul 2007, Sterian mai capata o diploma de la Colegiul National de Aparare, in "Securitate si buna guvernare".Incepand cu anul 2006, cariera fulminanta a acestui personaj tenebros se desfasoara la Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat, in diverse functii, adus aici de catre protectorul sau, fostul dirijor al PNL in era Tariceanu, celebrul Vlad Moisescu, dar pastrat cu grija si de PDL-ul lui Traian Basescu.In anul. Intre timp, specialistul in alimentatie publica, dezvoltare rurala si securitate culege un, de la Gradinitele nr. 14 si 15 din Braila, Scolile generale A.I Cuza si George Cosbuc, CET Braila (toate odata intre 2004-2008), la Hidroserv Cluj, Avioane Craiova si Administratia Porturilor Constanta (toate odata intre 2007 si 2009). Intre timp, Sterian a mai ocupat si prea-cinstita functie de presedinte al Comisiei de aplicare a Legii de vanzare a spatiilor comerciale din cadrul Consiliului Local Braila.Si acumIata ce relateaza presa despre aventura lui Sterian:"Horia Simu Schiopu a cumparat cu 700.000 de euro drepturile litigioase pentru un teren de 25 ha din Constanta, in 2009, prin offshore-ul Rosintaly Management Limited. Dupa ce a obtinut drepturile litigioase, Simu a anuntat ca va oferi 25% din suma de 8,75 milioane euro pe care urma sa o primeasca de la ANRP celor care il ajuta sa urgenteze obtinerea despagubirilor de la stat. Imediat, pe filiera a intrat Daniel Moldoveanu, fostul consilier prezidential al lui Traian Basescu si fost sef al Comunitatii Nationale de Informatii. Simu a acceptat sa ii dea 10% lui Ionut Birisu, in spatele caruia se aflau Daniel Moldoveanu si Ion Sterian, iar 15% au ajuns la Aurel Nicolae, bagat la inaintare de Dorin Cocos si Gabriel Georgian Surdu, fost sef al RA-APPS.Cei sase spagari au povestit in fata procurorilor DNA cum s-au impartit banii. Din declaratiile lor, rezulta ca partea de 10% preluata de Ion Birisu a fost de 3,59 milioane lei, iar banii s-au impartit astfel: Ion Sterian a primit 45% (aproximativ 1,6 milioane lei), Daniel Moldoveanu - 30%, iar restul au fost opriti de Birisu. Cealalta grupare i-a dat 400.000 euro Crinutei Dumitrean, fosta sefa de la ANRP, 40.000 euro au ajuns la Aurel Nicolae, iar restul sumei a fost impartit de Cocos si Surdu". ().In mod suspect,Sterian este ajutat la carma Transgaz de catre, Remus Lapusan (a fost pana in iunie 2016 seful PSD Cluj, insa a fost schimbat cu Horia Nasra de catre Liviu Dragnea) si Nicolae Minea (acesta a condus mai multi ani unitati turistice, iar in perioada aprilie 2014- iunie 2016, a fost presedinte al Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului, AAAS).Ei bine,Iata mai jos succesiunea, intamplatoare sau nu, a actelor din, recent jucata in limba maghiara pe marea scena a tarii:pe 9 septembrie 2016, la Budapesta, Transgaz a semnat contractul prin care a primitpentru sectiunea romaneasca a conductei BRUA (Bulgaria-Romania-Ungaria-Austria);pe 16 mai 2017, Petru Vaduva, directorul general al Transgaz demisioneaza "din motive personale", fiind inlocuit cu, pana atunci presedinte al Consiliului de Administratie al Transgaz; ministrul Economiei, patronul Transgaz, era un alt brailean (ca si Sterian) celebru, Mihai Tudose, cel care, din postura de premier avea sa ameninte cu spanzuratoarea pe secuii care ar fi arborat steagul asa-zisului Tinut Secuiesc;pe 21 iulie 2017, FGSZ (operatorul maghiar de transport gaze, parte a grupului MOL) anunta Comisia Europeana ca proiectata conducta BRUA, sustinuta si finantata de Bruxelles, nu va mai ajunge pana in Austria, ci)., cand a semnat un memorandum de intelegere privind coridorul vertical de transport al gazelor naturale. Memorandumul a fost semnat cu operatorul ungar FGSZ, in conditiile in care acesta ar fi anuntat ca doreste limitarea transportului gazelor pe teritoriul sau, nu mai departe pana in Austria. De altfel, la adresa de pe site-ul Transgaz continutul acestui document nu mai este disponibil public!!!pe 22 iulie 2017, insa,: "Suntem in faza de finalizare a licitatiilor si, in octombrie, de desemnare a ordinii de incepere a lucrarilor. Nu este pus in pericol contractul de finantare de 180 de milioane de euro, acordat de catre Comisia Europeana. Omologul Transgaz din Ungaria, FGSZ, a luat decizia de investitie in martie, prin care confirma la capacitate ferma de river-flow intre Ungaria si Romania de 1,75 miliarde de metri cubi". Problema este la BRUA 2, care ar trebui sa ajunga de la capacitatea de 1,75 mld. de metri cubi pe an la 4,4 mld. de metri cubi. "FGSZ ne-au adus la cunostinta ca ei vor confirma capacitatea ferma la granita Ungaria-Romania de 4,4 mld. de metri cubi, dar vor redimensiona investitiile pe teritoriul Ungariei, afirmand ca ei au capacitati existente de transport" ().in aceeasi zi,, printr-un comunicat remis Bursei de Valori Bucuresti, ca in data de 18 iulie 2017 a primit o scrisoare din partea operatorului sistemului national de transport gaze naturale al Ungariei - compania FGSZ - referitoare la faptul ca Ungaria nu ar mai dori sa construiasca gazoductul BRUA (Bulgaria-Romania-Ungaria-Austria) pana in Austria, ci capatul sa ramana in Ungaria.in Romania se declanseaza o isterie nationala, toata opinia publica acuzand faptul casi refuza sa mute gazele romanesti la hub-ul vienez de la Baumgarten, detinut de catre OMV, detinatorul si a gazelor ce vor fi exploatate din perimetrul Neptun.Transgaz decide, conform Agerpres , pe 25 iulie 2017, ca "planificarea si desfasurarea procesului de sezon deschis (rezervare de capacitate - n.red.) sa tina seama de toate obiectivele pe care coridorul BRUA si le-a propus, inclusiv pentru asigurarea alimentarii sale cu gazele prezumat a fi produse in Marea Neagra. Avand in vedere importanta proiectului BRUA la nivel national, regional si european, Transgaz va actiona astfel incat sa nu fie afectat in niciun fel termenul de incepere a operarii comerciale a acestei surse de gaze". Adica,Devine, astfel, din ce in ce mai clar faptul ca,: 4,4 miliarde metri cubi anual de gaz romanesc de la Marea Neagra pentru firmele maghiare (probabil pentro MOL).Trec cateva luni,in urma careia acesta anunta ca Ungaria va prelua 4 miliarde din cele 4,4 miliarde de metri cubi de gaze exploatate de OMV si Exxon Mobile.Abia in urma scandalului public izbucnit dupa declaratiile ministrului de externe maghiar Szijjarto si a lui Orban Viktor insusi, Transgaz admite ca "in perioada decembrie 2017-ianuarie 2018, companiile de transport al gazelor din Romania si Ungaria (Transgaz si FGSZ) au organizat licitatii pentru rezervarea unei capacitati de transport al gazelor de aproximativ 3,73 miliarde mc gaze/an, prin conducta BRUA, pentru perioada 2022-2037 (inca 10% din capacitate ar urma sa fie oferite ulterior), atat pe sensul de export, cat si pe cel de import". (Fabulos!, atat pentru rezervarea capacitatii de transport pe directia Romania- Ungaria, cat si pe directia Ungaria- Romania, sustinand ca sunt informatii confidentiale.In cursul acestor licitatii, pe directia Romania- Ungaria procentul de rezervare a capacitatii este, iar pe directia Ungaria- Romania, procentul de rezervare este putinDe ce l-a numit ministrul Varujan Vosganian pe un om cu CV-ul lui Sterian la carma Romgaz?De ce l-au mentinut toate guvernele care au urmat?De ce a fost numit anul trecut chiar director general la Transgaz cineva cu problemele de CV ale lui Sterian?A stiut presedintele ANRE, Ion Havrilet (mai apoi, Chirita) despre jocul facut de conducerea Transgaz in favoarea Ungariei?De ce s-a organizat sesiunea de rezervare a capacitatii inainte de inceperea lucrarilor de realizare a interconectorului?Cine a fost decidentul politic care, in iulie 2017, a decis sa accepte transformarea proiectului BRUA in proiectul BRU?In Romania anului 2017,cu fabuloasa suma de 548.000 de lei ca "bonus pentru indeplinirea a doi indicatori - cel aferent EBITDA si cel pentru cheltuieli de amortizare" pentru 2016, adica un bonus ca a fost administrator al unei firme care are monopol in Romania!!!Sa nu uitam, totusi ca, intr-o alta realitate, la Chiscani, in judetul Braila al domnilor Mihai Tudose si Ion Sterian, sta inchisa inca din 2012 o centrala electrica cu doua grupuri pe gaze, cu o capacitate de 227Mw numai la blocul 1, reabilitat in 2004 contra sumei de 48 milioane USD!!!