Compania Nord Stream 2 a dat in judecata Uniunea Europeana

Este vorba despre directiva europeana privind gazele, care a fost modificata la inceputul acestui an. Aceasta extinde regulile de liberalizare a gazului din blocul comunitar pentru a acoperi noile conducte de gaze din tarile din afara UE.Este un efort de a aduce acest proiect controversat sustinut de Rusia si Germania, dar fata de care Comisia Europeana si multe tari din Europa Centrala s-au opus, sub reglementarile UE.Nord Stream 2 sustine ca noile reguli discrimineaza proiectul, iar Comisia spune ca nu.Decizia de a da in judecata UE vine dupa ce cele doua parti nu au reusit sa ajunga la un acord in ultimele luni, scrie Politico In luna aprilie, compania a lansat un "aviz de disputa pentru UE" in temeiul Tratatului privind Carta Energiei, un acord international care stabileste reguli pentru cooperarea transfrontaliera in industria energiei, inclusiv protectia investitiilor.Compania Nord Stream 2, condusa de Gazprom, are sediul in Elvetia. Atat Elvetia, cat si UE sunt semnatare ale tratatului."Nord Stream 2 AG a decis acum sa solicite tribunalului arbitral sa stabileasca daca Uniunea Europeana incalca angajamentele de drept international in temeiul [tratatului] si sa dea o decizie prin care sa ceara UE intreruperea acestor incalcari", a declarat joi Sebastian Sass, reprezentant al Nord Stream 2.Avizul de arbitraj a fost transmis joi UE.A.D.