Congresul SUA a votat adoptarea de sanctiuni impotriva gazoductului rus Nord Stream 2

Sanctiunile, denuntate de Uniunea Europeana, vizeaza companiile care colaboreaza la construirea in Marea Baltica a acestui gazoduct, care ocoleste in special Ucraina - tara aliata Occidentului, si prin care trece pana acum o mare parte din gazul rus.Textul, votat in Senat cu o foarte mare majoritate (86 pentru, 8 impotriva) a fost adoptat saptamana trecuta de Camera Reprezentantilor si urmeaza sa fie promulgat de presedintele american Donald Trump, un opozant ferm al proiectului rus.Masura isi propune sa blocheze finalizarea lucrarilor la acest gazoduct, construit deja in proportie de 80% si care urma sa intre teoretic in functiune la sfarsitul acestui an. Gazoductul urmeaza sa permita dublarea livrarilor de gaz natural rus spre Germania, un beneficiar major al proiectului.Pentru Washington si aliatii sai ucrainean si polonez, gazoductul va creste dependenta europenilor de gazul rus si va consolida astfel influenta Moscovei.Nord Stream 2 este "o amenintare la adresa securitatii energetice europene si o provocare a guvernului rus", a afirmat senatorul republican Jim Risch.Uniunea Europeana si Berlinul au denuntat sanctiuni care vizeaza companii legitime si care reprezinta o ingerinta americana in politica energetica europeana.Sanctiunile includ inghetarea bunurilor si revocarea vizelor americane pentru antreprenorii care au legatura cu gazoductul Nord Stream 2.