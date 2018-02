"Cooperativa" care ne confisca viitorul

Desi Romania este al cincilea producator de carbune din UE (al 21-lea din lume), cu 23 milioane to (2016), aprox. 5% din productia UE, inaintea noastra fiind Germania, Polonia, Cehia si Bulgaria

Desi Romania este al treilea producator de gaz natural din UE (locul 40 mondial), cu aproximativ 10 miliarde m.c. (cam 8% din productia UE), inaintea noastra fiind Olanda si Marea Britanie

Desi Romania este al treilea producator de titei din UE (locul 44 mondial), cu 78 000 barili/zi (cam 4% din productia UE), inaintea noastra fiind Marea Britanie si Danemarca

Cu toate acestea, Romania este abia al 13-lea producator de electricitate din UE in 2016 (locul 48 mondial), cu 65 000 Gwh (aprox. 2% din productia UE), inaintea noastra fiind Germania, Franta, Marea Britanie, Italia, Spania, Polonia, Suedia, Olanda, Belgia, Cehia, Finlanda si Austria si

Romania este al 16-lea exportator de electricitate din UE (locul 35 mondial), cu 3362 Kwh, inaintea noastra fiind Franta, Cehia, Olanda, Austria, Spania, Slovacia, Polonia, Bulgaria, Slovenia, Danemarca, Ungaria, Belgia, Lituania, Germania si Marea Britanie.

Petrisor Gabriel Peiu este doctor al Universitatii Politehnica din Bucuresti (1996), a fost consilier al premierului Radu Vasile (1998-1999) si al premierului Adrian Nastase (2001-2002), subsecretar de stat pentru politici economice (2002-2003) si vicepresedinte al Agentiei pentru Investitii Straine (2003-2004). Este coordonator al Departamentului de Analize Economice al Fundatiei Universitare a Marii Negre (FUMN).

Ziare.

com

Urmeaza o serie de patru Campionate Mondiale (2002, 2006, 2010, 2014, 2018) care s-au jucat fara noi (in 2018 se va juca tot fara noi). La Campionatul European, singura performanta notabila s-a atins in 2000 (sferturi de finala), pentru ca in 2004 si 2012 sa nu fim prezenti iar in 2008 si 2016 sa fim eliminati rusinos inca din faza grupelor, dupa prestatii penibile. Ce s-a intamplat? Cum s-a ajuns aici?Foarte simplu:: un grup restrans de oameni au monopolizat deciziile si destinele fotbalului romanesc.Patroni de cluburi, presedinti de cluburi, impresari, conducerea Federatiei si conducerea Ligii "Profesioniste" (ce mai profesionism pe oamenii lui Mitica!) au inceput sa se joace de-a: in echipa nationala nu aveau acces decat jucatorii anumitori impresari (de curand plecati spre puscarie din nou), stabii federali stabileau cine retrogradeaza si cine castiga campionatul, meciurile erau in mare parte trucate iar fotbalistii au fost inconjurati de alcool, "animatoare" disponibile si foarte multi bani.Pentru ca multi jurnalisti, mai ales de televiziune, faceau parte din "cooperativa", nicaieri nu se putea vorbi despre aceste lucruri. Numai ca. Si asa mediocritatea a pus stapanire pe tot fotbalul nostru, astfel incat toate performantele anilor '90 au ramas o amintire. Aceeasi cooperatori de frunte continua sa conduca cluburi si televiziuni, unii au mai fost si pe la "mititica", altii au murit si au fost inlocuiti de copii si nepoti, dar fotbalul nostru nu si-a mai revenit.: judete, partide, domenii economice. Aceste cooperative, pentru a nu fi deranjate, au grija sa omoare din fasa orice alternativa, orice opinie sau personalitate contrara., care ne vorbeste numai de triumfuri romanesti si care a construit o lume iluzurorie, in care cel putin Europa se invarte in jurul Bucurestiului: astfel, am devenit noi cea mai strategica tara, statul cel mai european, ultimul bastion in calea pericolului rusesc sau in calea deviationismului de orice nuanta.Asa am devenit, in viziunea lor, un paradis turistic, un rai al agriculturii si, mai nou, un mare jucator energetic.. Numai ca, cine poate iesi un pic din captivitatea "cooperativei", usor poate constata ca, de zeci de ani, alianta dintre politicieni, asa-zisi oameni de afaceri si presa ne vinde o poveste fara legatura cu realitatea. Din pacate,(vezi perioada inceputa in 2010, cand "tigrul Europei" s-a prabusit si a fost ingenuncheat de criza, desi de la presedinte la premier si de la analisti la jurnalisti toti laudau fabulosul "parcurs european").Bunaoara, desi Romania are a sasea cea mai mare suprafata agricola utilizata din Uniunea Europeana (14 milioane ha), desi valoarea bruta adaugata la PIB din agricultura din Romania este cea mai mare din Uniune (aproape 5%), desi Romania are cea mai mare pondere a populatiei ocupate in agricultura din UE (aproape 26%- toate datele provenite din), cu toate acestea avem un deficit comercial cu produse alimentare de peste 2 miliarde Euro!, asa cum se arata in statisticile oficiale Eurostat astfel incat, de exemplu, capacitatea totala de stocare a gazelor naturale din Romania este de 3,1 miliarde de metri cubi, desi consumul de iarna depaseste 4 miliarde m.c. iar, desi capacitatea declarata de productie este de 22.000 de MW, nu exista, in realitate nici macar cei 14.000 de MW, care se presupune ca sunt functionali in orice moment, astfel incatSa mai continuam?In tara suntintegrata de mediu, iar noile reglementari europene, mai restrictive, impun ca operatorii economici sa se conformeze pana in 2021!Sa mai spunem si ca,Iar(OMV la Brazi, peste 800 Mw), in constructie fiind si centrala Romgaz-ului de la Iernut (proiect promis de multi ani)...In vremea aceasta, religia oficiala pe care "cooperativa" a impus-o poporului este cea a conductei BRUA, la care miticii si jeanpadurenii energiei se inchina precum idolatrii veterotestamentari la idolul Baal. Intre timp, A-ul din BRUA, adica OMV (propietarul hub-ului de la Baumgarten) ne anunta ca(potrivit Lacramioarei Diaconu, sefa diviziei responsabile de activitatea de gaze din cadrul companiei ) sau ca Gas Connect Austria a fost parte a BRUA, dar in iulie 2017 a fost in mod neasteptat si unilateral oprit de partea ungara. Asadar, in acest moment "nu exista nicio continuare a BRUA", spun reprezentantii Gas Connect Austria (sursa: ZF ). Asta, desi constructorul conductei din Romania va fi Habau PPS Pipeline Systems (Austria).. A exporta gaz inseamna a importa inapoi acel gaz de cateva ori mai scump (inglobat in produse petrochimice sau in energie electrica).Pentru a-si ascunde neputinta viziunii si lipsa oricarei investitii din ultimii ani (cand au avut tara pe mana), membrii "cooperativei" au inundat spatiul public cu cifrele pe care Romania le va incasa din redeventele exploatarii gazului de la Marea Neagra (estimate la 140 milioane Euro/an), de parca aceste redevente nu s-ar incasa si daca gazul produs acolo ar alimenta centralele electrice din tara sau unitati petrochimice de la noi!. Si cum au luptat ei cu rusii? Simplu:rafinaria de la Pitesti, au taiat si au dat la fier vechi petrochimia de la Pitesti si Brazi, au taiat si au dat la fier vechi Doljchim, si tin si astazi, inca, o mare parte din romani fara acces la reteaua de gaze. Printre cei care se lupta astfel cu rusii se numara si..Si-uite asa, strivit de propaganda oficiala, ma mai intreb retoricIn Romania de problema energiei se ocupa cel putin doua ministere (al Economiei si al Energiei), cel putin doua agentii (ANRM si ANRE), zeci de consultanti si ONG-uri, televiziuni si presa on-line. Si cu toate astea, singurul proiect pe care il propun ei, "cooperatorii", Romaniei este vanzarea de materii prime (gaze in acest caz).Nu centrale noi pe gaze, nu petrochimie, nu valoare adaugata. Uite de-aia nu vom avea niciodata "o tara ca afara"! Oricum, pe ei nu-i mai intereseaza viitorul Romaniei de mult...