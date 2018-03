Departamentul de Stat avertizeaza: Gazoductul Nord Stream 2 va afecta stabilitatea Europei si va servi intereselor Rusiei

Va lega Rusia de Germania, pe sub Marea Baltica

Va merge in paralel cu Nord Stream 1

Va avea o capacitate de 55 miliarde de metri cubi de gaze pe an

Ar trebui sa fie gata in 2019

Germania va importa astfel 50% din necesar din Rusia

Nauert a mai declarat ca firmele implicate in construirea si finantarea gazoductului Nord Stream 2 "s-ar putea expune sanctiunilor" prevazute de legislatia americana, transmite Radio Poland.Oficialul american a explicat ca proiectul submarin, care va transporta gaze naturale din Rusia catre Germania, ocolind Polonia, Ucraina si statele din zona, va oferi Rusiei "un nou instrument pentru a pune presiune pe tarile europene", in special pe Ucraina."Am vazut asta - ce a facut Rusia in trecut, cand au oprit livrarea de gaze in mijlocul iernii, lipsind de caldura unele familii (...) si credem ca acest lucru este pur si simplu gresit", a declarat Nauert.Pana la finele anului 2019, concernul energetic rusesc Gazprom ar urma sa incheie proiectul gazoductului Nord Stream 2. Concomitent cu gazoductul Nord Stream, dat in folosinta in 2011, va fi transportat astfel gaz metan din Rusia peste Marea Baltica si pana in Germania.Proiectul are sprinjinul unor importante state europene precum Suedia, Danemarca, Germania, Franta, Olanda si Finlanda. O parte dintre acestea vor facilita chiar constructia conductei asigurand logistica prin porturile lor (cum e cazul Suediei), in special din motive comerciale (crearea de locuri de munca si cresterea veniturilor publice).Tari precum Polonia, Estonia si Lituania sunt impotriva proiectului de infrastructura, invocand in special probleme de securitate energetica si o piedica in calea uniunii energetice. Totodata, conducta boicoteaza Ucraina, care nu va mai beneficia de veniturile rezultate din transportul gazului rusesc pe teritoriul sau.