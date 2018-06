Director de companie maghiara: Nu va ingrijorati ca va ia Budapesta gazul. Oricum n-aveti ce face cu el decat un foc mare!

Ziare.

"Am vrut sa avem aceasta conferinta de presa la Bucuresti, pentru ca am citit foarte multe articole care aveau informatii eronate legate de noi si de gazele din Marea Neagra si foarte multi politicieni au vorbit despre lucruri care nu sunt 100% corecte.Vrem sa intelegeti ca Romania se afla pe punctul de a lua cea mai importanta decizie economica din ultimii 20 de ani. Vorbim de 200 de miliarde de metri cubi de gaze in Romania", a spus Kristof Terhes, CEO al FGSZ, transportatorul maghiar de gaze, intr-o conferinta de presa organizata de companie la Bucuresti.Terhes a subliniat ca Romania nu poate consuma toata aceasta cantitate, avand in vedere faptul ca doar 30-35% din populatie este conectata la reteaua de gaze. In schimb, Ungaria ar avea ce face cu gazul, in conditiile in care are 95% din populatie conectata la reteaua de distributie.De fapt, Ungaria este pe locul doi in Europa, din acest punct de vedere, dupa Olanda, tara in care 99% din populatie este racordata la reteaua de gaze."Este pur si simplu prea mult (gaz - n.red.) pentru necesitatea interna a tarii. Nu aveti petrochimie, nu puteti folosi gazele naturale ca materie prima.", s-a intrebat el retoric.In repetate randuri, in ultimele luni, politicieni si analisti romani au facut referire la faptul ca Budapesta a luat o serie de masuri pentru a-si dezvolta piata gazelor si a facut presiuni pentru ca BRUA - al carei segment romanesc a inceput sa se construiasca in urma cu putin timp - sa nu mai ajunga pana in Austria, cum ar fi trebuit, ci sa se opreasca pe teritoriul Ungariei.Totul, spuneau parte dintre analisti, in dezavantajul Romaniei, care concureaza cu Ungaria pe mai multe piete externe de gaze.Terhes a criticat nu numai aceste opinii, ci si intarzierea cu care Parlamentul din Romania dezbate legislatia din domeniul operatiunilor petroliere offshore."Este greu pentru noi sa ne explicam intarzierea unor legi in baza carora se va lua cea mai importanta decizie pentru Romania, care ar insemna 4-5 miliarde de dolari venituri pentru Romania.Noi lucram in business, nu in politica, si pentru noi este foarte greu de inteles de ce aceste lucruri nu se intampla. In primul rand, vor beneficia de aceste proiecte Romania si contribuabilii romani, apoi Exxon si OMV, iar, in al treilea rand, Transgaz, iar noi venim pe locul al patrulea, daca fluxul de gaze ajunge in Ungaria", a sustinut seful FGSZ.Reamintim ca reprezentantii industriei petroliere si membrii Comisiei de Industrii si Servicii din Camera Deputatilor n-au reusit sa se inteleaga asupra formei legii care va reglementa modul de exploatare a gazelor din Marea Neagra.Daca nu va fi votata pana la inceputul vacantei parlamentare sau in sesiunea extraordinara, legea va ramane in asteptare pana la toamna.