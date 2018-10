Dragnea, despre Legea offshore: Am satisfactia ca modificarile facute de mine au trecut

Ziare.

com

Intrebat de presa ce crede despre Legea offshore, Liviu Dragnea a raspuns:"Nu exista niciun fel de motiv pentru ca aceasta investitie sa nu fie continuata. Ne-am apropiat de un echilibru cat de cat corect al beneficiilor pe care le va primi statul roman si cele pe care urmeaza sa le primeaca cei care exploateaza.Nu exista prevederi care sa ridice piedici din punct de vedere birocratic, administrativ si financiar-fiscal.Am o satisfactie: ca procentele de impozitare (pe venituri suplimentare - n.red.) n-au fost modificate fata de ce am propus. In plus, 50% din gaze vor fi tranzactionate pe pietele noastre. S-au impus conditii care sa asigure respectarea normelor de mediu".Proiectul de lege, in forma adoptata de deputati, va ajunge in curand, spre promulgare, la presedintele Klaus Iohannis. Iata cat pierde Romania si cat vor castiga petrolistii