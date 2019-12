Dupa negocieri dificile, Ucraina si Rusia au semnat acordul privind tranzitul de gaze rusesti pentru Europa

Ziare.

"Ucraina a semnat un contract de tranzit pentru cinci ani", a anuntat pe pagina sa de Facebook presedintele Volodimir Zelenski. "Europa stie ca nu o vom abandona", a adaugat el, transmite AFP.Informatia a fost confirmata de directorul gigantului rus Gazprom, Alexey Miller, citat de mediile ruse. "A fost semnat un intreg complex de documente", ceea ce va permite continuarea "tranzitului de gaze naturale dupa 31 decembrie", data expirarii contractului existent, a declarat el.Aceste documente finalizeaza un protocol de acord privind tranzitul semnat la 20 decembrie de cele doua parti dupa luni de negocieri dificile cu participarea Uniunii Europene.In pofida acestui acord de principiu, negocierile in vederea finalizarii lui s-au aratat, de asemenea, tensionate, provocand temeri legate de un esec de ultim moment cu riscul de a perturba aprovizionarea tarilor europene.Noul contract prevede ca Gazprom va face sa tranziteze prin Ucraina cel putin 65 de miliarde de metri cubi anul viitor, apoi cel putin 40 de miliarde pe an intre 2021 si 2024, a precizat Volodimir Zelenski potrivit caruia aceasta activitate va aduce Kievului "peste sapte miliarde de dolari" in total.Contractul face parte dintr-un acord mai larg pentru care Gazprom a platit vineri 2,9 miliarde de dolari (amenda si dobanzi) omologului sau ucrainean, Naftogaz, menit sa puna capat unui indelungat proces in fata instantelor internationale.In schimb, Naftogaz a abandonat toate celelalte procese vizand Gazprom in Ucraina si in Occident.Grupul rus Gazprom asigura o treime din necesarul de gaze naturale al Europei. Grupul rus aprovizioneaza Europa cu gaze naturale prin trei rute principale: conductele din Ucraina, ruta Yamal-Europe, via Belarus si Polonia, precum si gazoductul Nord Stream, care face legatura intre Rusia si Germania, via Marea Baltica.