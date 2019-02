Europa n-are voie sa permita ca politica ei energetica sa fie dictata din afara. Interesul SUA se refera strict la bani

Conductele genereaza o dependenta reciproca

SUA vor sa devina principal exportator mondial de gaz lichefiat

Europa trebuie sa nu se mai bazeze atat de mult pe gaz

Exista deci motive foarte bine intemeiate pentru administratia Trump pentru a veni cu argumente impotriva protectiei climei

Ziare.

com

Nu surprinde opozitia SUA fata de Nord Stream 2. America a fost si in anii '80 impotriva conductei prin Ucraina. Guvernul german a putut sa-si impuna planul in pofida unei opozitii dure din partea Casei Albe, unde se afla atunci Ronald Reagan. SUA nu au privit niciodata cu ochi buni tentativele Europei de a deveni independenta de politica energetica geostrategica a Washingtonului.Vehementa cu care ambasadorul american la Berlin, Richard Grenell, critica acum proiectul Nord Stream 2 se datoreaza stilului administratiei americane de azi sub Donald Trump. Scrisori deschise de presiune adresate companiilor se adauga la articole scrise pentru diverse publicatii si site-uri media europene. In spatele acestor proteste se ascunde insa si interesul politicii energetice globale a SUA.Dar sa vedem cum arata datele problemei: de fapt, pozitia SUA se indreapta impotriva unei independente mai mari a Europei in ceea ce priveste politica energetica. Nord Stream 2 nu este un proiect de stat german, ci este co-finantat de firme germane, austriece, olandeze si franceze.Afirmatia potrivit careia Europa ar deveni dependenta sau chiar santajabila de Rusia este pur si simplu falsa.Conductele genereaza o dependenta reciproca: una dintre parti are nevoie de gaz, cealalta de bani.In mod concret, Rusia nu-si poate schimba prea usor clientii, in timp ce Europa isi poate schimba oricand furnizorii. Exista o multitudine de conducte si terminale de gaz lichefiat cu capacitate suficienta.Reteaua europeana de gaz este atat de bine dezvoltata, incat niciun stat european nu depinde de un singur furnizor - nici macar Ucraina, care este azi aprovizionata prin conducte din Europa de Vest.Europa nu este santajabila prin livrarile de gaz. Rusia are insa mare nevoie de incasarile din exportarea acestui gaz. Acesti bani reprezinta o parte serioasa din bugetul Federatiei Ruse. La nevoie, pentru a putea exporta, este nevoita chiar sa micsoreze pretul.In realitate, nici macar Grenell si colegii sai ambasadori nu cred in propriul lor argument. Pentru ca acelasi gaz din Rusia nu da dependenta, potrivit lor, daca este directionat prin tara de tranzit Ucraina.Iar experienta anterioara confirma ca livrarile de gaz rusesc din Siberia au fost de incredere, inclusiv in perioada tulbure a destramarii URSS. Probleme au existat o singura data in secolul acesta - in 2009, cand Rusia si Ucraina s-au certat pe tema preturilor si a taxelor de tranzit. Disputa lor a afectat mai ales tarile din sudul Europei.De fapt, este vorba despre altceva: daca se doreste blocarea artificiala a accesului unui furnizor de gaz pe piata deschisa europeana, de exemplu prin stoparea Nord Stream 2, atunci pe piata va avea loc o micsorare a ofertei. Daca oferta se reduce, cresc preturile. Ceea ce este bine pentru SUA.Gazul american lichefiat obtinut prin fracking costa in medie cu 20% mai mult decat gazul prin conducta. Prin urmare, gazul american nu este atat de competitiv in Europa.Iata care este noutatea in comparatie cu perioada lui Ronald Reagan si adevaratul substrat pentru actualele controverse privind gazul: spre deosebire de anii 1980, SUA nu vor doar sa impiedice independenta Europei de America in materie de politica energetica. Azi, SUA vor sa fie chiar furnizorul de gaz al europenilor!De cativa ani, datorita boom-ului inregistrat de exploatarile prin fracking, SUA au devenit cel mai mare producator mondial de gaz si titei. Si vor sa devina si cel mai mare exportator de gaz lichefiat (LNG) al lumii.Capacitatile de export ale SUA, la dezvoltarea carora se lucreaza in continuare, vor depasi 70 de milioane de tone de LNG - ceea ce ar echivala cu intregul consum de gaz anual al Germaniei.Presedintele asociatiei exportatorilor americani, Charlie Riedl, a declarat public ca America vrea sa devina in sase ani cel mai mare furnizor de gaz lichefiat pentru Europa.Problema cu gazul lichefiat american are doua aspecte: economic si ecologic. Gazul american, obtinut cu consum major de energie prin fracking, din pamant, racit apoi la minus 161 de grade Celsius si lichefiat, incarcat pe nave si transportat jumatate de glob, are un bilant ecologic la fel de prost precum exploatarile de carbune europene. Ca sa nu mai vorbim de costurile care-l fac nerentabil.Poti sa ai ce parere vrei fata de Nord Stream 2, dar Europa ar face bine sa nu permita SUA sa-i dicteze politica energetica. Si mai bine ar fi ca Europa sa-si structureze politica energetica pe bazele unei reale independente.Politica energetica oficiala a UE se bazeaza pe importuri sporite de gaz. Mai desteapta ar fi renuntarea la gazul purtator de energii fosile, printr-o eficienta energetica sporita, prin economisiri energetice si accentuarea energiilor regenerabile.Ar ajuta nu numai la indeplinirea obiectivelor climatice proprii, ci ar imbunatati inclusiv independenta strategica a Europei.Daca Germania si-ar izola termic anual cladirile sale cu 3% si s-ar baza mai mult pe caldura generata de surse regenerabile, pana in 2030 ar economisi atat de mult gaz cat importa azi din Rusia.Ceea ce este o veste proasta pentru Richard Grenell: din cauza situatiei din piata, aceasta evolutie ar lovi si Gazprom, prin scaderea pretului gazului, dar cel mai direct ar fi afectate exporturile de gaz americane.