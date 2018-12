Expert: Guvernul reintroduce cosul de gaze, desi acesta i-a cauzat Romaniei pierderi de miliarde de dolari

Cosul de gaze le-a facut romanilor mai mult rau decat bine

Acesta e un instrument administrativ prin care autoritatile ii obliga romani sa consume, in locul gazelor autohtone, un amestec de gaze romanesti si de import.In sine, sistemul nu e rau. Problema este ca, in urma cu cativa ani, in Romania acest sistem a fost deja folosit in devafoarea romanului, cauzand pierderi de circa 3 miliarde de dolari, sustin specialisti in energie consultati deAsa cumv-a informat deja, sub pretextul de a evita saracirea romanilor, Cabinetul Dancila va plafona pretul gazelor din productie interna. Cu alte cuvinte, le va impune producatorilor romani - dintre care cei mai mari sunt Romgaz si OMV Petrom - sa incaseze cel mult 68 lei pe MWh, nu 90 de lei sau chiar mai mult, cum fac acum.La o prima vedere, o astfel de plafonare ar putea parea lipsita de consecinte. In realitate, insa - din motive pe carevi le-a relatat pe larg - masura risca sa faca foarte mult rau Romaniei.In plus, pentru implementarea ei va fi nevoie si de instrumente pe care autoritatile au demonstrat deja ca nu reusesc sa le foloseasca in interesul romanului.Despre ce este vorba a explicat pentruexpertul in energie ing. Dumitru Chisalita., a precizat Dumitru Chisalita.De fapt, Romania a mai avut cos de gaze pana la inceputul lui 2013 si n-a reusit sa foloseasca acest instrument asa cum trebuie. Iata cum functiona sistemul si unde au aparut problemele.Producatorii transmiteau catre Transgaz ce cantitati urmau sa extraga, in luna urmatoare. In acelasi timp, consumatorii si furnizorii transmiteau de cat gaz urmau sa aiba nevoie.In consecinta, Transgaz putea calcula de cat gaz de import e nevoie, in fiecare luna. Odata facut calculul, Transgaz trimitea procentele la Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), pentru aprobare.Asa cum Dumitru Chisalita explica intr-o ampla analiza publicata pe site-ul Asociatiei Energia Inteligenta - de multe ori intre procentele trimise de Transgaz si cele aprobate de ANRE erau diferente majore, semn ca sistemul nu a functionat corect.Ba mai mult, sustine specialistul citat de, diferentele indicau faptul ca piata era manipulata, cu sprijinul autoritatilor.De pierdut, de pe urma acestor manevre, au avut toti romanii, in conditiile in care tara noastra a platit cu 3 miliarde de dolari mai mult decat ar fi trebuit pentru gazele importate, in perioada existentei cosului, dupa cum reiese din datele prezentate de Dumitru Chisalita.Din pacate, asa cumv-a relatat deja pe larg, insasi plafonarea pretului gazelor pe care Cabinetul Dancila a adoptat-o vineri seara ii va favorira nu pe producatorii romani, ci pe cei rusi. In aceste conditii, ce garantie are romanul ca - prin institutirea cosului de gaze - Guvernul nu va lua si mai multi bani din tara pentru a-i baga in buzunarului rusului? La acest moment, din pacate, nimeni nu poate oferi nicio garantie, in acest sens.