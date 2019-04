Gazprom raporteaza un profit record pe seama gazelor vandute in Europa. Tot mai multi bani vin si din Romania

Ziare.

Gazprom, companie responsabila pentru 5% din Produsul Intern Brut de 1.600 miliarde dolari al Rusiei, a informat ca in 2018 a inregistrat un profit net de 1.456 miliarde ruble (23 miliarde dolari), mai mult decat dublu comparativ cu un rezultat net de 714 miliarde ruble in 2017. Profitul operational s-a dublat si el pana la 1.903 miliarde ruble in timp ce veniturile totale au crescut cu 26% pana la 8.224 miliarde ruble.Anul trecut exporturile de gaze ale Gazprom spre tarile europene si Turcia au atins un nivel record de 202 miliarde metri cubi, chiar daca Comisia Europeana a cerut statelor membre UE sa isi reduca dependenta de Rusia.anul trecut, de la un nivel de 34,7% in 2017.Dupa publicarea rezultatelor pe 2018, un oficial de la Gazprom a declarat ca si in acest an compania intentioneaza sa exporte peste 200 miliarde metri cubi de gaze naturale.Principala ruta de export spre Europa a grupului Gazprom este via Ucraina, insa relatiile dintre Moscova si Kiev sunt tensionate dupa anexarea peninsulei Crimeea in 2014.Actualul acord de tranzit al Gazprom cu Ucraina este valabil pana la data de 1 ianuarie 2020 insa grupul rus intentioneaza sa dubleze, pana la 55 miliarde metri cubi, capacitatea gazoductului Nord Stream.Mikhail Malgin de la divizia de export Gazpromexport a declarat ca grupul a pus la punct un plan de rezerva si a inceput sa isi umple facilitatile de stocare din Europa in cazul in care capacitatea de tranzit va fi afectata. "Am inceput sa pompam gaze in facilitatile de depozitare... lucram la constituirea de rezerve", a spus Mikhail Malgin.Datele publicate in luna noiembrie 2018 aratau ca, in primele noua luni ale anului trecut,comparativ cu cele 690 milioane metri cubi de gaze naturale exportate in perioada similara a anului trecut.