In loc de vot final, Legea off-shore e intoarsa la comisii, la cererea UDMR

Plenul Camerei Deputatilor a votat miercuri, potrivit Mediafax, retrimiterea la comisii a Legii off-shore care stabileste criteriile exploatarii gazelor din Marea Neagra. Alesii au luat aceasta decizie la solicitarea liderului UDMR, Kelemen Hunor."Este un subiect extrem de sensibil. Au fost schimbari in ultimele doua saptamani si ar fi bine sa intelegem toate rationamentele, cifrele si poate ar fi bine sa amanam o saptamana votul pe acest proiect de lege si sa ne adunam toti liderii din Parlament si poate ajungem la o decizie consensuala. Solicitam retrimiterea la comisii pentru o saptamana", a spus Kelemen Hunor, pentru a-si justifica solicitarea.Inainte ca deputatii sa ia aceasta decizie, Asociatia Romana a Concesionarilor off-shore din Marea Neagra (ARCOMN) le adresase o scrisoare presedintilor celor doua camere ale Parlamentului Romaniei.Din informatiile oferite de Asociatie la solicitareareiese faptul ca rolul scrisorii era, de asemenea, acela de a cere o amanare de cateva zile, timp in care concesionarii off-shore sa analizeze impactul noilor schimbari aduse legii.Marti, 4 comisii au adoptat, in sedinta comuna, o serie de amendamente ale PSD la Legea off-shore. Inca de la inceput, discutiile pe marginea modificarilor gandite de PSD au fost tensionate. Mai exact, deputatii USR si PNL au declarat ca primisera abia cu doua ore inainte de inceperea sedintei comune aceste amendamente si ca n-au avut timp sa le analizeze.In plus, asa cum deputatul USR Cristina Pruna a explicat pentru, decizii finale privind exploatarea gazelor din Marea Neagra nu se puteau lua, in cunostinta de cauza, in comisii, de vreme ce legiuitorilor nu le-au fost puse, inca, la dispozitie informatii vitale.Cu alte cuvinte, deputatii n-au primit pana la acest moment, din partea institutiilor statului roman, nici macar date cu privire la volumul de gaz din Marea Neagra si nici estimari cu privire la costurile de exploatare a zacamintelor.In timpul discutiilor,, care vizau, in principal, cresterea cotelor de impozitare pentru petrolistii care urmeaza sa extraga gazul din Marea Neagra.Varujan Vosganian (ALDE) a spus ca nu poate vota fara niste studii de impact si a parasit sala, dupa un dialog tensionat cu presedintele Comisiei de Industrii, Iulian Iancu (PSD).Ulterior, deputatii PNL, cat si reprezentantii petrolistilor au parasit discutiile, cu mult inainte ca analiza amendamentelor sa se incheie si inainte ca ele sa fie supuse votului. Cu toate astea, PSD a facut marti majoritate cu UDMR si a votat un raport privind Legea off-shore, considerat astazi de plenul Camerei Deputatilor insuficient pentru a justifica adoptarea unei noi forme a legii.Ministrul Eugen Teodorovici a spus ca - desi n-a putut participa la sedinta de marti in care deputatii au votat noile amendamente ale legii off-shore - va merge la comisii si va prezenta datele pe care le detine cu privire la exploatarile off-shore."Nu am fost prezent (marti - n.red.) la comisie. O sa am o discutie cu cei de la ALDE, cu cei de la comisie si vom vedea care va fi forma finala a legii. O sa prezint calculelor mele colegilor din comisii si dupa aceea vom lua o decizie.Formula care se va vota la Camera Deputatilor sa fie o formula care sa permita ambelor parti sa fie cointeresate. Noi sa avem un castig cat mai mare la buget si nu numai, pentru ca pot fi efecte care nu se pot cuantifica la buget.Nu uitati ca acea prevedere care obliga la desfacere pe piata interna a cel putin 50% din productie inseamna si un efect in sensul ca Romania nu va mai fi obligata sa cumpere din zone in care pretul nu este automat impus", a precizat ministrul Finantelor, citat de Mediafax.