Ironia gerului. Americanii se vor incalzi cu gaze din Rusia

Pentru a evita costurile tot mai mari, companiile americane au inceput sa importe gaze din Europa.Potrivit datelor analizate de Bloomberg, nava Gaselys urmeaza sa ajunga la Boston in data de 22 ianuarie dupa ce a incarcat gaze de la un terminal de stocare din Isle of Grain, in apropiere de Londra. Acest terminal a primit recent prima livrare de gaze naturale lichefiate de la proiectul Yamal, din Siberia, inaugurat la inceputul lunii trecute de Vladimir Putin."Gazele naturale de oriunde sunt acum profitabile pe piata din nord-estul SUA, deoarece preturile sunt cele mai mari din lume", a declarat Trevor Sikorski, analist la Energy Aspects Ltd. din Londra.Cu toate acestea, James Henderson, director la Oxford Institute for Energy Studies, subliniaza ca nu este nimic ironic in faptul ca SUA vor fi aprovizionate cu gaze naturale lichefiate provenite de la proiectul Yamal. "Este o tranzactie normala. Gazele naturale ar trebui sa calatoreasca la nivel global pana acolo unde exista cerere".Aceasta va fi prima livrare de gaze naturale din Europa spre SUA dupa cea care a avut loc in luna iunie 2014. Importurile Statelor Unite, in principal din Trinidad Tobago via Boston, au scazut foarte mult dupa ce in 2016 SUA au inceput sa exporte gaze de la facilitatile de pe coasta Golfului Mexic.La nivel global, Statele Unite sunt cel mai mare producator de gaze naturale, devansand Rusia, gratie tehnologiei fracturarii hidraulice.