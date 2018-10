Legea off-shore, modificata cu scandal, in Camera Deputatilor: Mai multi parlamentari si reprezentatii companiilor petroliere au plecat de la discutii

Sedinta cu scantei

Parlamentarii din Opozitie au acuzat Puterea ca vine, din nou, cu amendamente nediscutate in comisii. Ba,. Nemultumiti ca deputatii nici macar nu i-au anuntat ca vor sa-i impoziteze mai aspru pentru productia de gaze din Marea Neagra, reprezentantii petrolistilor straini...In tot acest timp, netulburati, social-democratii au ridicat plafoanele de impozitare pentru gazul din Marea Neagra.La nici 2 luni de la momentul in care au votat legea off-shore - retrimisa in Parlament la inceputul lui august de presedintele Klaus Iohannis - deputatii PSD s-au gandit sa le ceara petrolistilor si mai multi bani pentru gazul din Marea Neagra.Inca din iulie se stabilise ca petrolistii vor plati catre statul roman redevente - care pot ajunge la cel mult 13% din valoarea de vanzare a gazelor. In plus, pe ultima suta de metri, chiar inainte de adoptarea legii, PSD impusese un sistem suplimentar de impozitare al petrolistilor din off-shore. Mai exact, partidul de guvernamant voia atunci sa le incaseze petrolistilor o cota destul de mare din veniturile suplimentare (adica din sumele luate in plus pe gaz peste pretul de 47,71 lei/MWh practicat pe piata noastra inainte de liberalizarea partiala a pietei de profil).Mai exact, atunci PSD decisese ca impozitul pe care urmau sa-l plateasca petrolistii din Marea Neagra pe langa redevente, era de:- 30% din venitul suplimentar obtinut pentru MWh vandut cu pana la 85 lei;- 15% din venitul suplimentar obtinut pentru MWh vandut cu preturi curpinse intre 85 lei si 100 lei;- 20% din venitul suplimentar obtinut pentru MWh vandut cu preturi cuprinse intre 100 lei - 115;- 25% din venitul suplimentar obtinut pentru MWh vandut cu preturi cuprinse intre 115 lei si 130 lei;- 30% din venitul suplimentar obtinut pentru MWh vandut cu preturi cuprinse intre 130lei si 145 lei;- 35% din venitul suplimentar obtinut pentru MWh vandut cu preturi cuprinse intre 145 lei si 160 lei;- 35% din venitul suplimentar obtinut pentru MWh vandut cu preturi cuprinse intre 145 lei si 160 lei;- 40% din venitul suplimentar obtinut pentru MWh vandut cu preturi cuprinse intre 160 lei si 175 lei;- 40% din venitul suplimentar obtinut pentru MWh vandut cu preturi cuprinse intre 160 lei si 175 lei;- 45% din venitul suplimentar obtinut pentru MWh vandut cu preturi cuprinse intre 175 lei si 190 lei;- 50% din venitul suplimentar obtinut pentru MWh vandut cu preturi de peste 190 lei.Chiar daca au protestat, intitial, petrolistii pareau sa ia in calcul, totusi, plata unora dintre aceste impozite pe veniturile suplimentare, dorindu-si, probabil, sa negocieze in cazul altora.N-a mai fost cazul pentru ca, la inceputul lunii august, presedintele Klaus Iohannis a refuzat sa promulge legea off-shore si a retrimis-o la Parlament.In consecinta,Mai exact, potrivit amendamentelor aflate in discutie astazi, in sedinta celor 3 comisii reunite ale Camerei Deputatilor, petrolistii ar fi urmat sa plateasca urmatoarele impozite cu pana la 20% mai mari pentru veniturile suplimentare.Iata unele dintre majorari:- 30% (in crestere cu 10% fata de forma initiala a legii off-shore) din venitul suplimentar obtinut pentru MWh vandut cu preturi cuprinse intre 100 lei si 115 lei;- 35% (in crestere cu 10 procente) 25% din venitul suplimentar obtinut pentru MWh vandut cu preturi cuprinse intre 115 lei si 130 lei;- 40% (in crestere cu 10 procente) din venitul suplimentar obtinut pentru MWh vandut cu preturi cuprinse intre 130 lei si 145 lei;- 40% (in crestere cu 10 procente) din venitul suplimentar obtinut pentru MWh vandut cu preturi cuprinse intre 130 lei si 145 lei;- 50% (in crestere cu 15 procente) din venitul suplimentar obtinut pentru MWh vandut cu preturi cuprinse intre 160 lei si 175 lei;- 70% (in crestere cu 20 de procente) din venitul suplimentar obtinut pentru MWh vandut cu preturi de peste 190 lei.In plus, un alt amendament al PSD prevede ca. In proiectului initial al Legii off-shore, procentul era de 60%.Inca de la inceputul sedintei, discutiile dintre parlamentarii PSD si cei de la USR si PNL au fost tensionate, mai ales pe marginea amendamentelor legate de fiscalitatea legii off-shore.In repetate randuri, deputatii Opozitiei au sustinut ca nu au avut acces la suficiente date si ca doresc reluarea discutiei dupa ce informatiile le vor fi comunicate.La un moment dat,a sustinut ca, din punctul sau de vedere, s-au adus prea multe modificari unei legi votate in urma cu doar doua luni. In plus, a spus parlamentarul ALDE, nu exista niciunla baza amendamentelor propuse., i-a raspuns, insa, ca aceasta noua forma a legii este mai buna decat precedenta. Dupa un dialog purtat pe ton ridicat, Vosganian a parasit sala. La fel au facut, peste putin timp, si deputatii PNL prezenti la discutii.Au plecat si reprezentantii petrolistilor, cu mult inainte ca discutiile sa se incheie, nemultumiti ca n-au fost informati din timp cu privire la modificarile legii si ca n-au fost lasati sa isi spuna parerea cu privire la ele.In ciuda scandalului din sedinta,deja pe cele mai multe care tin de cresterea cotei de impozitare a veniturilor suplimentare ale petrolistilor din off-shore.In cele din urma, potrivit Mediafax, comisiile reunite ale Camerei Deputatilor au adoptat raportul privind Legea off-shore, care stabileste modul de exploatare a gazelor din Marea Neagra. Cu noile amendamente, Legea off-shore va fi supusa votului final al Camerei Deputatilor.