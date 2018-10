Legea offshore: Ministrul Energiei se plange ca are prea multe sarcini. USR acuza PSD ca face "o scamatorie"

PSD si metoda accidentul

De ce nu a reusit inca Dragnea sa treaca legea. Si UDMR si ALDE s-au opus formei dorite de el

Intrebat de jurnalisti daca este multumit de Legea offhore din Camerea Deputatilor, Anton Anton s-a aratat mai degraba deranjat: "Stiti ce se intampla? Eu cred ca in actuala forma a legii, din punctul de vedere al Ministerului Energiei, am primit mai multe sarcini decat ne-am fi dorit, adica trebuie sa ne ocupam de avize si asa mai departe".Ministrul a adaugat ca adoptarea legii depinde de dezbaterile din comisiile de specialitate."Daca toata lumea va fi de acord si maine ne vom intelege in sedinta din comisie, cred ca va trece prin Parlament. Eu sper sa treaca cat mai repede. Legea offshore este extrem de importanta pentru toata lumea si mai ales pentru cetateni si este pacat sa nu treaca", a adaugat ministrul, evitand sa spuna daca el o considera sau nu o lege buna.Cat despre faptul ca nu a participat la dezbaterile din comisii, Anton a motivat ca "nu i se pare normal ca ministrul sa monopolizeze discutiile".O interventie in discutii a avut luni si deputatul USR Cristina Pruna, care a acuzat PSD si ALDE ca fac o "scamatorie economica" cu gazele din Marea Neagra."Am asistat la un spectacol al declaratiilor din PSD si ALDE, am avut iluzia ca opozitia conteaza pentru ca am fost chemati la o asa-zisa intalnire cu liderii de grup. Toate acestea au fost o iluzie pentru ca nu am ajuns la nicio concluzie. Azi traim intr-o piesa de teatru de domeniul absurdului, daca Vosganian era negru de suparare acum trei saptamani cand spunea ca e nevoie de estimari ale gazelor, de mai multe studii, dl Vosganian lipseste azi din plen, la fel si dl Gerea, si dl Toma Petcu, persoane importante in dezbaterile din coalitie. Nu am primit pe mail o forma a legii care va fi dezbatuta, maine, in comisiile reunite", a declarat, luni, in plen, deputatul USR Cristina Pruna.Ea a adaugat ca procesul de legiferare in cazul legii offshore este o "scamatorie economica"."Se transforma intr-o scamatorie economica, seamana cu metoda 'accidentul', te cheama cineva sa ii dai bani folosindu-se de o drama umana, asa ne cereti noua sa ne dam voturile pentru o scamatorie economica", a spus deputatul USR.Delegatiile PSD-ALDE au agreat, pe 17 octombrie, intr-o discutie de peste doua ore, la Parlament, forma finala a legii offshore care va intra "de principiu" in dezbaterile din comisiile de specialitate.Camera Deputatilor a votat, pe 3 octombrie, retrimiterea la Comisii a Legii offshore care stabileste criteriile exploatarii gazelor din Marea Neagra, decizia venind la solicitarea liderului UDMR, Kelemen Hunor.Liderul deputatilor PSD Vasile Suciu si viceliderul deputatilor UDMR, Szabo Odon, au declarat luni ca lideri ai celor doua formatiuni politice au avut discutii, in ultimele zile, despre Legea offshore. UDMR sustine exploatarea, dar asteapta sa vada varianta finala din comisii.Presedintele comisiei de Industrii din Camera Deputatilor, Iulian Iancu, a declarat pe 3 octombrie, in plen, ca miza modificarile aduse legii offshore este de "13,5 miliarde de dolari" si ca investitorii nu doresc sa plateasca statului roman nici macar "un dolar in plus fata de redeventa".