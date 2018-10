Legea offshore provoaca iar scandal in Parlament: Afise cu Dragnea si o decizie care reduce zona de protectie din jurul descoperirilor arheologice

Zona de protectie din jurul descoperirilor arheologice, redusa

Ziare.

com

"Nu vom incepe sedinta cu acele materiale acolo, daca nu le dati jos", le-a spus deputatul PSD Marius Budai celor din Opozitie. "E prostie si needucatie ce ai facut tu!", i-a strigat un deputat din coalitia de guvernare unui deputat din Opozitie care lipea afisele."Duceti-va in Piata Victoriei!", le-au mai strigat cei din PSD-ALDE colegilor din Opozitie in timp ce lipeau afisele cu Liviu Dragnea.Momentul a provocat rumoare in sala, deputatii de la Putere si Opozitie vorbind in acelasi timp.Materialele lipite de PNL si USR pe peretii unor camere speciale destinate traducatorilor afiseaza modificarile succesive operate la Legea Offshore in Parlament, precum si calcule cu variantele de castig ale statului roman si ale investitorilor in diferitele variante ale legii.Sedinta a inceput cu o intarziere de 30 de minute, fara ca afisele lipite de opozitie sa fie date jos.Ulterior, comisiile reunite de industrii, administratie publica si buget din Camera Deputatilor au admis amendamente la proiectul legii offshore, astfel incat zona de protectie in cazul unor descoperiri arheologice s-a redus de la 200 la 50 de metri.Potrivit amendamentelor formulate de grupurile parlamentare PSD-ALDE, "operatiunile petroliere executate offshore se desfasoara cu respectarea urmatoarelor conditii: (...) (g) in cazul in care raportul de diagnostic arheologic a revelat vestigii arheologice subacvatice sau descoperiri arheologice, titularul are obligatia de a delimita o zona de protectie de 50 de metri in jurul acestora, in coordonate STEREO 1970, si de a transmite aceste date serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Identitatii Nationale in termen de 72 de ore de la finalizarea operatiunii de delimitare".In forma legii offshore retrimisa la comisii din plenul Camerei Deputatilor, zona de protectie era stabilita la 200 de metri.De asemenea, potrivit amendamentelor adoptate la legea offshore, " (i) daca prin lucrarile offshore si/sau lucrarile la sonde se identifica o descoperire arheologica intamplatoare, titularul are obligatia de a delimita zona cu patrimoniu arheologic evidentiat intamplator si o zona de protectie de 50 de metri in jurul acesteia, in coordonate STEREO 1970, si de a transmite aceste date serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Identitatii Nationale in termen de 72 de ore de la finalizarea operatiunii de delimitare".Si in acest caz zona de protectie s-a schimbat de la 200 de metri la 50 de metri.