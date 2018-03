Lucrarile la sectorul romanesc al gazoductului BRUA ar trebui sa inceapa peste 3 saptamani

Ziare.

Aceste statii vor fi amplasate de-a lungul sectorului romanesc al gazoductului, in localitatile Jupa (in Caras-Severin), Bibesti (in Gorj) si Podisor (in Giurgiu). Constructia lor va costa, in total, 287.411.034 lei va fi realizata de INSPET SA Ploiesti. Aceeasi societate va incasa 1.331.410 lei pentru lucrari de mentenanta a statiilor.Directorul Transgaz, Ion Sterian, a declarat ca realizarea acestui gazoduct va avea un impact major asupra economiei romanesti."Realizarea infrastructurii BRUA Faza 1 va ridica nivelul de securitate energetica a Romaniei si va deschide noi oportunitati pentru implicarea furnizorilor de echipamente si servicii energetice. BRUA Faza 1 va asigura crearea de noi locuri de munca pentru lucrarile de executie si pentru exploatare pe teritoriul Romaniei.Investitia in cele 3 statii de comprimare gaze este o dovada in plus a capacitatii acestei companii-fanion de a realiza proiecte strategice ambitioase", a declarat Ion Sterian, citat intr-un comunicat al Ministerului Economiei, remis luniPe 14 aprilie urmeaza sa fie semnat si ordinul de incepe a lucrarilor. Prima Faza a proiectul BRUA presupune construirea pe teritoriul Romaniei a unei conducte de transport de gaze naturale lunga de 479 de kilometri ce va facilita conexiunea dintre conductele existente, pe directia Podisor-Corbu-Hurezani-Hateg-Recas.