Prin conducta de 1.900 de kilometri, Israelul va livra din 2025 gaze naturale spre Europa. O tara beneficiara importanta ar urma sa fie Italia. De livrarile din Israel ar dori sa profite si mai multe state din sud-estul Europei.Ar urma sa fie "cea mai lunga conducta subacvatica la nivel mondial", relateaza presa din Atena. "Acord istoric" scriu jurnalistii de la cotidianul economic liberal Phileleftheros.Proiectul ar urma sa consolideze diplomatia energetica din regiune: la finalul saptamanii, noi posibilitati de cooperare vor fi discutate la Cairo de catre ministrii de Externe din Egipt, Grecia si Cipru. Pe 7 ianuarie, in Cipru este asteptat secretarul de stat american Mike Pompeo. Semnalele sunt clare: lucrurile se misca in estul Mediteranei. Dar ce anume?La televiziunea elena de stat ERT, Eastmed este descris tot mereu drept un "scut de protectie fata de provocarile Turciei". Este clar ca planificata conducta ar fi din perspectiva Atenei un raspuns la apropierea recenta dintre Turcia si guvernul recunoscut international din Libia.Reamintim ca Grecia, Ciprul si Turcia se cearta de mai multi ani pe marginea rezervelor de gaz din estul Mediteranei. La finalul lui 2019, Libia si Turcia au semnat un tratat care redefineste termenii de cooperare din zona economica comuna si care imparte intre cele doua tari o mare parte din estul Marii Egee. In acest fel, o parte din teritoriul maritim la est de Creta ar trece sub control turcesc. Dar tocmai prin aceasta zona ar urma sa treaca proiectul Eastmed.Se va ajunge la un conflict direct intre Grecia si Turcia? Intr-un interviu la ERT, ministrul grec al Energiei Kostis Hatzidakis s-a declarat retinut: "Erdogan are viziunea lui, noi o avem pe a noastra. Ne bazam pe prevederile dreptului international si suntem convinsi ca toate tarile care au ceva de spus in regiune sunt de partea noastra", a explicat politicianul conservator.Proiectul Eastmed are o mica problema prin faptul ca Italia a lipsit de la semnarea tratatului. Potrivit presei elene, in interiorul guvernului italian ar exista opinii diferite privind acest proiect energetic nou. Un purtator de cuvant guvernamental din Cipru, Panagiotis Sentonas, a declarat recent intr-un interviu ca Italia nu va semna acordul "din motive tehnice".Totusi, un "reprezentant" al Romei ar fi fost prezent, dar identitatea lui nu a fost anuntata. Ministrul italian al Energiei Stefano Patuanelli i-ar fi transmis intr-o scrisoare marti omologului elen Hatzidakis ca Italia ar sprijini construirea conductei Eastmed si ca se va implica si in UE in favoarea proiectului.Pentru a putea deveni principal beneficiar al conductei, asa cum se prefigureaza, Italia trebuie sa construiasca insa in regie proprie o alta conducta subacvatica, care sa lege Italia de portul Igoumenitsa, din nord-vestul Greciei.Conducta Eastmed ar avea mai ales o importanta dimensiune geopolitica, spune Alex Lagakos, vicepresedinte al think-tank-ului atenian "Greek Energy Forum", in dialog cu DW. Expertul se indoieste insa oarecum de rentabilitatea proiectului. Mai intai, pentru ca proiectul ar avea costuri imense: cel putin 10 miliarde de euro.Faptul ca Grecia, Ciprul si Israelul aproba proiectul nu inseamna ca ele dispun si de fondurile necesare pentru a-l finanta, avertizeaza Lagakos. Ajutoare financiare de la UE nu se intrevad in acest caz, pentru ca Uniunea vrea sa renunte la sursele fosile de energie si investeste in cele regenerabile. In concluzie: "Conducta Eastmed trebuie finantata exclusiv din surse private, ceea ce va fi dificil".Ar fi o conducta de gaz prin estul Mediteranei atractiva pentru investitorii privati? Expertul intervievat de noi se declara mai degraba sceptic, avand in vedere superoferta de gaz din piata mondiala.In plus: "Tot mai multi clienti se reorienteaza spre importurile de gaz lichefiat (LNG) in terminale speciale in porturi. De ce s-ar mai lega cineva pe termen lung de livrari prin conducta, cand se poate importa oricand LNG flexibil si cu costuri controlabile?", se intreaba Lagakos.Oricum, de conducte noi nu se duce lipsa. Pe 8 ianuarie, presedintii rus si turc intentioneaza sa dea in folosinta conducta Turkish Stream, prin Marea Neagra. Prin aceasta va fi transportat gaz rusesc prin Turcia spre Europa. Ramane de vazut daca Eastmed si Turkish Stream se vor completa reciproc sau vor fi concurente.