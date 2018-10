Marea Neagra: Ultima batalie - Cine castiga daca Romania nu exploateaza gazele off-shore

Ziare.

Demersul de mai jos incearca sa aduca macar putina lumina in zonele negre legate de investitiile companiilor petroliere din Marea Neagra. De aceea, am discutat cu specialisti in energie, avocati cu experienta internationala si politicieni de la Putere si din Opozitie.Dar, inainte de orice, de ce e important acest subiect? Mai exact, cine ar putea fi deranjat daca s-ar face investitiile in off-shore-ul romanesc si cine le-ar vrea stopate?"Federatia Rusa, prin faptul ca ar fi blocata dezvoltarea unui rival de relevanta regionala in sectorul gazelor naturale, intr-o zona in care are si importante interese de control politic", sunt de pareresi, Energy Policy Group.Deputatul(PNL) afirma, la randul, sau ca de castigat ar avea "'prietenii' Romaniei, Rusia, Ungaria". Reprezentantul PSD, deputatul, are o viziune asemanatoare: "Cine ar castiga? Simplu. Actualii furnizori internationali de gaz natural din zona. Nu ar avea un concurent in plus si nu s-ar confrunta cu un surplus de gaz in piata."Avocatul"In primul rand, furnizorii externi alternativi (deocamdata unul singur, Gazprom) prin disparitia unui potential concurent. Apoi, state vecine care raman integrate prin interconectivitati ce permit aprovizionarea din surse alternative (Coridorul Sudic, Coridorul Nord-Sud, Turk Stream) cu potential real de a deveni acele 'gas hubs', cu beneficii comerciale, investitionale, bugetare si geopolitice semnificative."e la fel de ferm:"Pe termen scurt si in mod sigur castiga Rusia. Pe termen lung si putin probabil poate castiga si SUA, in masura in care se va reusi preluarea unei parti din exportul rusesc de catre gazul de sist american adus lichefiat in Europa."Care e contextul ne spune"Exista, paradoxal, o repetare a istoriei in ceea ce priveste locul si importanta geopolitica a Romaniei. Se pare ca retraim perioada 1940-1944, cand Romania a fost considerata un actor important al conflictului mondial, dar nu pentru potenta sa militara, ci energetica.Petrolul romanesc a alimentat in proportie de peste 70% masina de razboi germana. Actualmente, noul tip de razboi care s-a declansat intre SUA si Rusia are ca obiect nu cucerirea de 'spatiu vital', ci cucerirea pe termen lung a suprematiei economice pe o piata globala. Prin resursa de gaz din Marea Neagra Romania devine o posibila 'arma' a partenerului nostru strategic in confruntarea cu Rusia prin concurenta pe care gazul romanesc o poate face exportului rusesc. Nu stim cu cat va afecta gazul romanesc exportul rusesc, dar in mod sigur va diminua puterea politica a Rusiei."(PSD) priveste problema intr-o lumina similara:"Tema e foarte ampla. Regiunea extinsa a Marii Negre este scena unor conflicte inghetate sau, dupa caz, in desfasurare. Principala evolutie geostrategica a ultimilor ani o reprezinta militarizarea peninsulei Crimeea.In acest context geopolitic, investitia Exxon - OMV ar avea, daca se va realiza, si o relevanta strategica, pe langa relevanta economica si energetica. In mod evident, parteneriatul strategic cu SUA ar capata noi valente.Pe langa dimensiunea de cooperare militara si de intelligence, bilateral recunoscuta ca fiind foarte buna, acest proiect va impulsiona cooperarea economica, Exxon fiind exemplul unei mari companii americane care investeste in Romania.Mai mult, localizarea investitiei este exact pe frontiera estica a NATO. Apararea unei tari nu se mai face, in secolul XXI exclusiv prin capacitatea militara (numar de tancuri, avioane, nave de lupta etc) . Exista investitii cu relevanta strategica, pe langa relevanta pur economica.Practic, conceptul modern de aparare e mult mai complex comparativ cu secolul trecut. Din punctul de vedere al resurselor energetice, Marea Neagra este considerata de numerosi analisti ca fiind, potential, o noua Mare a Nordului.Dezvoltarea sectorului off-shore de gaze naturale este o oportunitate istorica pentru tara noastra, putand aduce beneficii de securitate energetica, economice si sociale."Desi de partea cealalta a baricadei politice,e de acord cu colegul sau din Parlament:"Proiectele din Marea Neagra realizate impreuna cu partenerii americani de la Exxon si Black Sea Oil inseamna mai mult decat exploatarea gazelor din Marea Neagra. Ele inseamna prezenta americana in zona, protectie americana pentru investitiile americane din Romania si evident garantii de securitate sporite pentru Romania.Independenta energetica si influenta regionala sunt un alt castig pentru tara noastra. Toate aceste lucruri nu le putem cuantifica financiar, asa direct, de aceea cred ca noi, decidentii politici, trebuie sa ne uitam la toate aceste aspecte atunci cand vorbim de proiectele respective."Si, totusi, viitorul off-shore-ului romanesc, cel putin cu actualele companii in compozitie, devine tot mai neclar. Companiile trebuie sa decida in curand daca vor continua investitiile, iar lucrul acesta il vor face intr-o mare proportie in functie de legea off-shore.se bazeaza pe lunga sa experienta cu marile companii internationale cand avanseaza pericolele ce ar pandi Romania in cazul blocarii proiectelor din Marea Neagra:"In plan politic, puterea de la Bucuresti (oricare ar fi) s-ar discredita in plan extern, indeosebi in relatia cu partenerul strategic SUA (doi mari operatori din Marea Neagra, Exxon si Carlyle, sunt de origine americana) . Deloc de neglijat ar fi si deznodamantul unor eventuale litigii declansate de operatorii petrolieri in temeiul incalcarii de catre statul roman a obligatiilor din contractele de concesiune si ma refer aici la eventuale despagubiri din bugetul public, ce ar urma sa fie suportate, evident, de consumatorul roman.Scenariul dorit de unii de a elimina companiile americane din Marea Neagra si de a le inlocui cu operatori romani sau cu operatori asiatici (care, evident, tinand cont de anvergura proiectelor, vor fi inevitabil conectati politic si statal) este, tinand cont de complexitatea tehnologica a proiectelor, nerealist.Desigur, daca dezideratele economice strategice stabilite pentru Romania sunt industria IT, agricultura, agroturismul si turismul de entertainment, atunci sa le declaram si sa le implementam ca atare, iar industria petroliera romana cu traditie de peste un secol sa ramana o tema cu care sa ne mandrim in manualele de istorie.""Ar fi o catastrofa din punct de vedere reputational ca aceste investitii sa nu fie facute din vina statului roman si a incapacitatii sale administrative de a lua decizii.Semnalul dat in piata de investitori de talia Exxon Mobil ar fi ca Romania nu este un stat in care sa faci investitii, iar potentialii investitori in diferite domenii ne-ar ocoli pentru mult timp.""Stoparea proiectelor din Marea Neagra va avea asupra Romaniei un impact reputational negativ. Pe langa evaluarea avantajelor economice, increderea este un factor extrem de important in ecuatia luarii unei decizii de a realiza o mare investitie.Increderea si perceptia favorabila in stabilitatea, corectitudinea si predictibilitatea mediului in care urmeaza sa se realizeze o mare investitie sunt decisive. Iar daca acestea dispar, nimic nu mai e posibil. Din aceasta perspectiva, orice viitor investitor va analiza Romania prin prisma proiectelor de success.Daca acestea lipsesc, semnalul va fi unul negativ."trage o concluzie foarte dura: "Stoparea proiectelor de exploatare a gazului din Marea Neagra ar fi un fapt extrem de grav pentru reputatia Romaniei. O eventuala stopare nu s-ar putea explica altfel decat prin incompetenta, coruptie in favoarea unei concurente sau chiar sabotarea economiei si tradare nationala. La limita, s-ar putea interpreta si ca pe o pozitie pro-ruseasca la nivel guvernamental sau parlamentar."Si, totusi, ar putea spune unii cititori, de ce sa facem off-shore? De ce n-am ramane cu situatia pe care o avem acum, cand ne "descurcam" si nici nu importam mai mult de 10% din necesar?Georgian Pop, deputat PSD, raspunde ferm:"Fara investitii in alte perimetre extractive, on-shore sau off-shore, in urmatorii ani piata din Romania va fi dependenta in proportie covarsitoare de importuri. Adica, in loc sa ne asiguram independenta, vom avea o dependenta crescuta fata de importuri, indiferent de provenienta lor (de la Gazprom sau GNL din SUA etc.) .""Romania s-ar confrunta cu vulnerabilitati de securitate energetica, cel putin pana in 2030, rezultate din expunerea marita la crize de intrerupere a livrarilor prin Ucraina, in special pe timp de iarna.In plus, Romania ar avea mari costuri de oportunitate, rezultate din nevalorificarea unor resurse unice in regiunea sud-est europeana si din pierderea unor ample efecte de multiplicare in economie", afirma Radu Dudau si Vasile Iuga, EPG."In cazul in care nu se demareaza proiectul off-shore din Marea Neagra, dependenta de import de gaze a Romaniei va creste mai mult urmand sa devenim in 5-6 ani importator net daca nu vom descoperi alte rezerve onshore. De asemena, dependenta de gazul rusesc poate induce riscuri de securitate energetica si putem avea chiar costuri mari indirecte cu privire la securitatea nationala a Romaniei." spune Virgil Popescu, deputat PNL."Din punctul meu de vedere, resursa de gaz din Marea Neagra reprezinta cea mai importanta, poate singura, oportunitate pe care Romania o are pe termen lung de a iesi din marginalizarea in care se afla si de a deveni o tara si o economie importanta in plan european.Romania nu dispune nici acum si nici in perspectiva de alte posibilitati pentru a-si imbunatati locul si pozitia in economia europeana."Romania importa, in prezent, doar 10% din necesarul de gaze, avand sanse sa atinga, daca investeste acum, autosuficienta pe piata gazelor naturale.Deocamdata, timpul trece degeaba, iar rezervele actuale imbatranesc si devin tot mai putin performante. In 10-12 ani, fara sa investeasca masiv in exploatari noi, asa cum sunt si cele din Marea Neagra, Romania ramane fara gaz. Astfel, nevoia si dependenta de importuri vor fi aproape totale. E atat de simplu: la Bucuresti, in aceste zile, decidentii politici pecetluiesc soarta Romaniei si directia pe care o vom alege: EST sau VEST.