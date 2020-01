Ministrul Dezvoltarii anunta un program pilot pentru extinderea retelei de gaze cu fonduri europene

Ziare.

"Colegii au fost interesati de initiativa PNL de a realiza un program pilot finantat din fonduri europene, prin care sa reusim sa extindem retelele de gaz din Romania. Sa conectam satul romanesc la gazul romanesc. Marea Neagra este o comoara, care mai devreme sau mai tarziu va trebui extrasa si pentru a ajunge sa folosim comoara din Marea Neagra trebuie sa extindem si aceste retele de gaze de distributie.Suntem in situatia in care am hotarat sa finantam prin acest program pilot executia de asemenea lucrari (n.r. - de extindere a retelei de gaze), nu realizarea de studii de fezabilitate. Au fost mai multe discutii in sensul de a finanta studii de fezabilitate. Noi am sustinut ca avem suficiente studii de fezabilitate realizate in tara si cred ca trebuie sa trecem la faza a doua, sa executam efectiv lucrarile de extindere a retelelor de gaze.In termen cat mai scurt, vorbim de cateva luni, vom fi in situatia de a putea semna aceste contracte de extindere a retelelor de gaz", a spus ministrul, dupa o intalnire cu parlamentari PNL la Parlament.El a sustinut ca de aceasta finantare ar putea beneficia mai multe sute de localitati. "Nu vorbim de o anumita zona sau de un anumit judet. Vom extinde aceste retele de gaze pe tot teritoriul Romaniei", a afirmat Stefan.Liderul deputatilor liberali, Florin Roman, a sustinut ca aceste lucrari ar urma sa fie finantate integral din fonduri europene pe perioada de alocare 2021 - 2027."Nu stim care este suma pe care Comisia Europeana ne va permite sa o folosim strict pentru distributia de gaze naturale. Necesarul pentru urmatoarea perioada de alocare ar fi de 800 milioane de euro", a spus Roman.El a precizat, in legatura cu acest program pilot, ca liberalii vor depune la inceputul sesiunii parlamentare o initiativa legislativa prin care bransamentele la reteaua de gaze vor fi introduse in sarcina operatorilor.Potrivit acestuia, discutiile cu ministrul au fost bune, iar parlamentarii PNL i-au solicitat inventarierea proiectelor pe PNDL I si PNDL II care nu mai au nevoie de finantare si a spatiilor de la nivel local care apartin ministerelor si companiilor de stat unde nu se mai desfasoara activitate si acestea sa fie transferate catre autoritatile locale pentru modernizare.Ion Stefan a mai aratat ca le-a prezentat liberalilor faptul ca Ministerul Dezvoltarii a semnat un memorandum prin care se va face o supracontractare de 2,4 miliarde de euro pentru finantarea proiectelor din lista de rezerva de pe axele 4, 3, 10 si 13."Vom deschide posibilitatea comunitatilor locale sa-si finanteze aceste proiecte de interes local. (...) Ceea ce am putea construi maine facem astazi", a spus ministrul.