Ministrul Energiei da luni explicatii in Parlament pe Legea offshore

Ministrul Anton Anton a confirmat participarea: "Sigur ca vin. De fiecare data cand am fost chemat in Parlament am fost. Nu mi se pare normal sa ma inviti joi pe luni, dar ma duc. Nu am fost invitat. In momentul in care o sa primesc invitatia o sa raspund", a spus Anton Anton, pentru Mediafax.Contactat duminica, presedintele USR, Dan Barna, a explicat ca partidul a decis sa il cheme pe Anton Anton la Ora Guvernului pentru a prezenta pozitia Guvernului in legatura cu proiectul Legii offshore care stabileste criteriile exploatarii gazelor din Marea Neagra."USR a solicitat prezenta ministrului Energiei la Ora Guvernului pentru ca este de interes pentru cetatenii Romaniei in privinta Legii offshore. Ministerul Energiei si ministrul nu au avut nicio iesire, nicio declaratie publica, in conditiile in care aceasta este una dintre temele de la care se asteapta pozitia Guvernului. Am vazut ca in afara de iesirile lui Liviu Dragnea, care este presedintele Parlamentului, si nu un ministru al Energiei, nu am avut din partea Guvernului nicio pozitie", a declarat Dan Barna.Liderul USR a precizat ca partidul sau ii ofera sansa ministrului Energiei sa explice, de la tribuna plenului Camerei Deputatilor, are este viziunea Executivului pe Legea offshore."Prin aceasta Ora a Guvernului, noi, USR, ne asteptam ca Anton Anton sa vina cu acele informatii pe care le asteapta intreaga societate legate de contextul acestui zacamant, de caracteristicile tehnice. Si care este pozitia Guvernului Romaniei si, ma repet, a autoritatii statului roman, Guvernul, care trebuie sa dea raspunsuri societatii despre acest subiect care trezeste preocupare in randul cetatenilor. (...) Ii oferim domnului ministru ca de la tribuna Parlamentului sa explice exact viziunea Guvernului fata de cum ar trebui ca aceasta lege sa raspunda, pe de o parte, necesitatii de a se demara explotarea, foarte necesara si importanta, si, in alta masura, cum prin aceasta lege intentioneaza sa protejeze interesele statului roman", a completat Barna.Biroul Permanent al Camerei Deputatilor a aprobat, miercuri, solicitarea USR cu privire la invitarea ministrului Energiei, Anton Anton, in cadrul Orei Guvernului.Delegatiile PSD-ALDE au agreat, miercuri, intr-o discutie de peste doua ore, la Parlament, forma finala a legii offshore care va intra "de principiu" saptamana viitoare in dezbaterile din comisiile de specialitate, cele doua partide urmand sa isi prezinte proiectul celorlalte formatiuni politice.De asemenea, surse din conducerea PSD au declarat ca presedintele social-democrat Liviu Dragnea si liderul UDMR, Kelemen Hunor, vor avea, luni, o intrevedere la care formatiunea maghiara isi va prezenta punctele de vedere in legatura cu Legea offshore. PSD si-a dorit o discutie cu UDMR despre legea offshore pana la sfarsitul acestei saptamani, insa programul nu i-a permis lui Kelemen Hunor sa se intalneasca cu Liviu Dragnea, au adaugat sursele citate.