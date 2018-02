Nord Stream 2: Arma politica a Rusiei?

Cine se opune

De ce ar putea scinda acest proiect Europa

Care e pozitia oficiala a Germaniei

Ce opinii mai exista fata de Nord Stream 2

Care sunt obiectiile in afara Germaniei

Dar mai e nevoie de un nou gazoduct?

Mai poate fi impiedicat Nord Stream 2?

Pana la finele anului 2019, concernul energetic rusesc Gazprom intentioneaza sa incheie proiectul gazoductului Nord Stream 2. Concomitent cu gazoductul Nord Stream, dat in folosinta in 2011, va fi transportat gaz metan din Rusia peste Marea Baltica si pana in Germania.Sapte parlamentari europeni si din Bundestag, apartinand formatiunilor politice CDU, CSU, FDP si Verzii, intre care Elmar Brok (CDU) si Manfred Weber (CSU), au apelat la guvernul federal de la Berlin, prin intermediul unui text publicat in cotidianului "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ), "sa ia pozitie".Semnatarii apelului au avertizat ca Nord Stream 2 scindeaza Europa. "Politica energetica europeana si solidaritatea fata de vecinii nostri sunt argumente contra gazoductului Nord Stream 2", au subliniat acestia, incercand sa-i mobilizeze pe adversarii proiectului. "Speram ca va mai avea loc o dezbatere ampla in Germania si in alte tari", a mentionat pentru DW Elmar Brok, coautor al articolului.Gazoductul ar intari pozitia Germaniei pe piata energetica. Mai ales tarile din estul Europei se tem de pierderea incasarilor prin taxele de tranzit, de pierderea a miliarde de euro, in cazul in care conductele de gaz existente in tarile lor vor fi folosite mai putin.Multe state sunt ingrijorate si din cauza cresterii dependentei de gazul metan rusesc. Si nu putini sunt dezamagiti ca, in ciuda acestor temeri manifestate de partenerii europeni,Si Uniunea Europeana isi face griji, considerand proiectul uniunii energetice europene amenintat. Scopul acestei uniuni ar fi tocmai reducerea dependentei de gazul rusesc.Guvernul federal sustine proiectul. Ministrul german de Externe, Sigmar Gabriel (SPD) s-a pronuntat, in trecut, in repetate randuri in favoarea Nord Stream 2, prezentand Rusia drept tara de nadejde exportatoare de energie.Vinerea trecuta, Angela Merkel (CDU) a declarat ca Nord Stream 2 este un proiect pur economic si, deci, o decizie de afaceri.Multi politicieni germani o contrazic pe Angela Merkel, subliniind aspectul politic al afacerii. "Energia a fost mereu si o arma politica. Putin insusi a recunoscut asta", a explicat Elmar Brok. "De aceea, distinctia dintre politica si economie e in acest caz extrem de periculoasa."Relatiile germano-ruse sunt proaste in momentul de fata si din cauza sprijinului acordat de catre Moscova presedintelui sirian Bashar al-Assad. Vocile critice se pronunta impotriva extinderii raporturilor bilaterale - cel putin pe moment. Pentru ca Germania ar putea sa devina politic si economic santajabila.Verzii resping proiectul Nord Stream 2 si din motive ecologice.Printre principalii adversari se numara Polonia, tarile baltice, Slovacia si Ucraina. Unele tari isi vad amenintate interesele de securitate, altele se tem de dezavantaje economice.Prin noua legatura directa catre Germania, gazoductele existente care traverseaza Polonia, Slovacia sau Ucraina ar putea deveni de prisos. Nord Stream 2 ar putea transporta in Germania, prin Marea Baltica, o cantitate dubla de gaz decat pana acum. Polonia dispune din 2015 de un terminal propriu de gaz natural lichefiat si nu e, ca atare, interesata de si mai mult gaz ieftin de provenienta ruseasca pe piata europeana.Exista apoi si pericolul unei si mai pronuntate destabilizari a Ucrainei. Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat in trecut ca vrea sa ocoleasca teritoriul ucrainean. Ucraina ar pierde astfel aproximativ doua miliarde de euro daca nu mai incaseaza taxe de tranzit.Andriy Kobolev, seful concernului energetic ucrainean Naftogaz, se teme chiar de o posibila actiune militara ruseasca contra Ucrainei, daca livrarile de gaz din Rusia vor ocoli tara.Si SUA se opun proiectului Nord Stream 2, dupa cum a subliniat recent si secretarul de Stat, Rex Tillerson. Americanii cred ca Rusia s-ar putea folosi de livrarile de gaz pentru a exercita presiuni.In plus, SUA vor sa-si extinda vanzarile de gaz lichefiat pe piata europeana.Aici parerile sunt impartite. Guvernul Germaniei sustine ca prin noul gazoduct care traverseaza Marea Baltica exista un plus de siguranta in ce priveste aprovizionarea cu gaz pe continentul european.Kirsten Westphal, experta pentru probleme energetice la Fundatia pentru Stiinta si Politica (SWP) e de parere ca, sub acest aspect, proiectul ar avea sens. Caci exploatarile de gaze naturale se vor diminua in continuare in spatiul UE. Legatura mai scurta, directa dintre Rusia si Germania este un argument demn de luat in serios, mai spune ea.Adversari precum Elmar Brok vad lucrurile altfel: "Nu exista o necesitate economica pentru Nord Stream 2". El pledeaza pentru folosirea gazoductelor existente, extinderea altor surse de energie si cumpararea de gaz lichefiat american.Teoretic, da. Fiecare dintre tarile pe care urmeaza sa le traverseze (apele teritoriale ale Rusiei, Finlandei, Suediei, Danemarcei si Germaniei) trebuie sa-si dea acordul. Din partea Germaniei exista o aprobare partiala a proiectului. Danemarca a adoptat o lege care interzice trecerea gazoductului rusesc Nord Stream 2 prin apele sale teritoriale.Si Comisia UE incearca sa influenteze evolutia lucrurilor. Iar in cazul SUA, sanctiunile la adresa Rusiei ar putea afecta unele firme europene care contribuie la finantarea gazoductului.