Ordonanta 114 risca sa inchida bursele romanesti de gaze. Ar fi nevoie de un deceniu ca sa isi revina

Cabinetul Dancila sustine ca vrea sa protejeze populatia de cresterea facturilor la gaze. In consecinta, Guvernul a decis, prin OUG 114/2018 ca, incepand din 2019, vreme de 3 ani, producatorii de gaze din Romania - dintre care cei mai mari sunt Romgaz si OMV Petrom - nu isi vor mai vinde productia cu un pret mediu de 90 lei MWh (asa cum este el stabilit prin negociere, pe piata libera) ci cu un pret fix de 68 lei MWh (stabilit de stat, prin lege).In teorie, o astfel de masura ar putea parea utila atat pentru simplul cetatean - caruia nu i-ar mai creste factura la gaz - cat si pentru intreprinzatorul care, avand acces la energie mai ieftina, si-ar reduce costurile de productie.In realitate, insa, lucrurile nu stau deloc asa. Dupa cum Ziare.com v-a informat deja, plafonarea pretului la gaze - in conditiile stabilie de Guvern si ANRE - nu va fi deloc in avantajul romanilor. Inainte de toate, din cauza ca le va face din nou loc in economie "baietilor destepti" , eliminati de pe piata in 2012. Apoi, din cauza ca, plafonand preturile, Romania isi asuma riscul de a primi amenzi de zeci de mii de euro pe zi de la UE Mai mult chiar - arata expertul judiciar in domeniul gazelor naturale Dumitru Chisalita - plafonarea preturilor adoptata de Guvern va inchide bursele de gaze si ii va permite statului sa ii tine mereu in sah pe furnizorii de buna credinta., a declarat Dumitru Chisalita pentruMai multe detalii tehnice puteti gasi intr-un material semnat de expertul judiciar consultat deDin pacate, odata inchise, bursele de gaze nu isi vor mai reveni cu una, cu doua."A existat o perioada in care ne-am dorit o piata de gaze cum are Austria, spre exemplu. Se pare ca nu ne-o mai dorim.In conditiile in care OUG 114 s-ar aplica dupa normele propuse, bursele de gaze ar ramane fara activitate vreme de 3 ani. Putem presupune ca ar urma o perioada de revenire. Aceasta ar putea tine cam tot cat a durat pana acum procesul de liberalizare a pietei gazelor din Romania, inceput in 2012. Per total, am putea vorbi, deci, despre 9 ani pana la momentul in care piata isi va reveni la conditia de astazi. Asta, daca intre timp nu vor lua si alte decizii care sa ingreuneze procesul", a mai apreciat Dumitru Chisalita pentruCu alte cuvinte, plafonarea de pret - prezentata ca masura salvatoare de Cabinetul Dancila - risca, de fapt, sa le faca romanilor doar rau, blocandu-le accesul la servicii energetice mai bune si preturi mai avantajoase nu pentru un an sau doi, ci pentru macar un deceniu.