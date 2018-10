Parlamentul a adoptat Legea offshore. Cat pierde Romania si cat vor castiga petrolistii

Ce impozite vor plati petrolistii si ce sustine statul ca va face cu banii

Alte obligatii pe care legea le impune petrolistilor

E greu spus, in acest moment, cat va castiga, de fapt, Romania de pe urma exploatarii gazelor din Marea Neagra.In mod normal - potrivit calculelor prezentate marti de Ministerul Finantelor - prin exploatarea a circa 115 miliarde de metri cubi de gaz in regim offshore, statul ar urma sa castige circa 13,8 miliarde de dolari (adica circa 44% din profitul total), in vreme ce petrolistii se vor alege cu nu mai putin de 18 miliarde de dolari (adica 56% pofitul obtinut din exploatare si valorifocarea resursei romanesti).Deputatul USR Cristina Pruna - membru in Comisia de Servicii si Industrii - a apreciat, insa, la dezbaterile desfasurate in plenul Camerei, inaintea votului final - ca aceste cifre sunt inexacte. Motivul:Chiar si daca cifrele Ministerului Finantelor ar fi corecte, Romania tot ar pierde foarte multi bani, de pe urma adoptarii legii, a fost de parere deputatul USR Nicusor Dan."Cu totii suntem de acord ca trebuie sa exploatam acele gaze si ca trebuie sa o facem repede. Problema este ca,. Asta e singura mare problema a legii offshore care intra astazi la vot", a declarat Nicusor Dan.Pe de alta parte, presedintele Comisiei de Buget, Marius Constantin Budai (PSD), a apreciat ca - tinand cont de cata plus valoare va aduce exploatarea offshore in economia romaneasca - cel mai probabil profitul obtinut de pe urma gazelor se va imparti in jumatate, intre stat si petrolisti. Budai n-a prezentat, insa, si cifre care sa-i sustina teoria.Pe 23 octombrie, deputatul ALDE Varujan Vosganian declarase ca profitul se va imparti "50 - 50 cu anumite oscilatii".Potrivit Legii offshore, in forma adoptata pe 24 octombrie de deputati, societatile petroliere care urmeaza sa extraga, sa prelucreze, sa transporte si sa valorifice gazele din Marea Neagra vor plati, inainte de toate,. In plus, aceiasi petrolisti vor plati impozit pe veniturile suplimentare, adica pe sumele incasate pe MWh peste peste pragul de 45,71 lei.- 30% din venitul suplimentar pentru preturile de pana la 85 lei/MWh inclusiv;- 15% din veniturile suplimentare obtinute in urma practicarii unor preturi mai mari decat 85 lei/MWh si mai mici sau egale cu 100 lei/MWh;- 30% din veniturile suplimentare obtinute in urma practicarii unor preturi mai mari decat 100lei/MWh si mai mici sau egale cu115 lei/MWh;- 35% din veniturile suplimentare obtinute in urma practicarii unor preturi mai mari decat 115lei/MWh si mai mici sau egale cu130 lei/MWh;- 40% din veniturile suplimentare obtinute in urma practicarii unor preturi mai mari decat 130lei/MWh si mai mici sau egale cu145 lei/MWh;- 50% din veniturile suplimentare obtinute in urma practicarii unor preturi mai mari decat 145lei/MWh si mai mici sau egale cu160 lei/MWh;Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) va fi responsabila cu colecarea acestor impozite de la petrolisti. Sumele, potrivit Legii offshore, "".Potrivit Legii offshore, societatile petroliere care vor exploata gazele de mare adancime din Marea Neagra vor trebui sa vanda 50% din productie pe piata romaneasca.In plus, aceste societati vor trebui sa se asigure, in permanenta, ca minim "25% din numarul mediu anual de angajati utilizati in vederea derularii acordurilor sa fie cetateni romani cu rezidenta fiscala in Romania".