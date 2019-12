Plafoanele la energie electrica si gaze vor fi eliminate. Dispare si taxa de 2% impusa companiilor din energie

Ziare.

"Prin proiectul de modificare a OUG 114, dorim sa ajungem, in 2021, la o piata libera, la o piata care sa nu mai aiba distorsiuni", a declarat Virgil Popescu, precizand ca in sedinta de Guvern a fost o prima lectura a proiectului de lege pe care Guvernul isi va angaja raspunderea."Am prezentat Cabinetului principalele modificari pe care dorim sa le facem si care dorim sa fie promovate in piata, astfel incat efectele dezastruoase pe care Ordonanta 114 le-a avut asupra domeniului energetic sa fie ridicate", a declarat Virgil Popescu, vineri seara, la finalul sedintei de Guvern.Ministrul explicat ca se propune eliminarea plafoanelor la energie electrica si gaze, pentru gazele naturale la 1 iulie 2020 si pentru energia electrica la 31 decembrie 2020.De asemenea, s-a discutat despre eliminarea taxei de 2% impusa companiilor din energie pe cifra de afaceri, "o taxa care a crescut inutil factura romanilor"."O taxa in urma careia s-au strans peste 600 de milioane de lei in conturile ANRE, bani care stau in conturi si nu produc absolut nimic. Am propus Guvernului ca cu acesti bani sa se poata efectua proiecte in zona de energie, proiecte in zona de eficienta energetica si sa ii putem folosi si pentru consumatorul vulnerabil, pentru ca, tot in cursul anului 2020, vom defini consumatorul vulnerabil si schema de finantare a acestuia", a mai spus ministrul Econimiei.Virgil Popescu a explicat ca, prin OUG 114, "independenta reglementatorului a fost afectata, iar Parlamentul si Guvernul au intervenit si au impus o rata a rentabilitatii de 6,9% la companiile de distributie din energie electrica si gaze naturale"."O rata nu poate fi impusa de Guvern si Parlament si trebuie calculata in baza unor norme de catre ANRE. Am ridicat si aceasta bariera si am redat independenta reglementatorului, urmand ca, in 90 de zile de la 1 ianuarie, sa creeze noul cadru de reglementare pentru aceasta rata de rentabilitate. Aici avem de examinat, ori cu 31 martie, ori cu 1 iulie sa ridicam aceasta rata a rentabilitatii de 6,9%",a mai afirmat ministrul."Prin toate aceste masuri pe care le luam prin proiectul de modificare a Ordonantei 114, dorim sa ajungem in 2021 la o piata libera, la o piata care sa nu mai aiba distorsiuni, o piata in care pretul la consumatorul casnic sa nu creasca si va spun cu fermitate ca nu vom avea cresteri de pret de la 1 ianuarie, o piata in care pretul la consumatorul casnic reglementat de ANRE sa nu fie mai mare decat pretul pe piata concurentiala", a mai afirmat Virgil Popescu.Ministrul a explicat ca Guvernul isi va angaja raspunderea pentru modificarea OUG 114."Toate repercusiunile pe care 114 le-a facut in piata vor fi inlaturate prin aceste masuri pe care le vom lua saptamana viitoare. Eu cred ca, dupa ce se va fi aprobat acest proiect de lege prin asumarea raspunderii, piata va reveni usor, usor la normal, iar Romania va reveni acolo unde este locul, o tara independenta din punct de vedere al energiei electrice si a gazelor naturale", a incheiat ministrul.