Primul pas catre construirea unui gazoduct ce tranziteaza Romania

Ungaria si Bulgaria au semnat deja memorandumuri pentru Eastring

Detalii despre proiect

Beneficii

cresterea investitiilor;

contributii mai mari la PIB (prin taxe);

un impact pozitiv la bugetul de stat prin actiunile detinute de operatorii nationali de transport de gaze (dividende);

procurarea de bunuri si servicii prin furnizori eligibili;

crearea de joburi noi.

Astfel, oficialii operatorului national de gaze al tarii noastre, Transgaz, si cei ai companiei omoloage din Slovacia, Eustream, au semnat de curand un memorandum de intelegere privind dezvoltarea coridorului de transport al resursei naturale Eastring.Astfel, potrivit unui comunicat remis la inceputul saptamanii Bursei de Valori Bucuresti , printre alte prevederi, partile isi exprima si acordul pentru cooperarea impreuna cu ceilalti operatori de sisteme de transport din Cehia, Ucraina, Ungaria si Bulgaria in vederea investigarii posibilitatilor de dezvoltare a Eastring pe teritoriile Romaniei si Slovaciei."Cu aceasta ocazie, in calitate de director general al SNTGN Transgaz SA, domnul Ion Sterian a subliniat perceptia pozitiva si aprecierea de care se bucura partenerii slovaci in Romania si a exprimat increderea ca deschiderea manifestata de Eustream a.s. pentru dezvoltarea relatiei de colaborare cu SNTGN Transgaz SA va aduce rezultate favorabile pentru aprofundarea si intensificarea conlucrarii in plan regional, prin crearea si armonizarea conditiilor de dezvoltare si integrare a retelelor de transport in domeniul gazelor naturale si, in general, al energiei.In viziunea domnului Ion Sterian, apropierea dintre Transgaz si Eustream va facilita schimburi de experienta tehnologica in domenii precum proiectarea si cercetarea, operarea si dezvoltarea sistemelor de transport, dispecerizarea gazelor naturale, mentenanta conductelor, implementarea si modernizarea SCADA, transpunerea legislatiei si a reglementarilor UE din domeniul energetic", se mai arata in comunicat.Slovacii au evidentiat, la randul lor, "scopul comun al cresterii sigurantei in aprovizionare la nivel european si nevoia de consolidare a progreselor obtinute pana in prezent de operatorii sistemelor de transport gaze naturale din Slovacia si Romania".Amintim ca semnarea acestui memorandum vine in contextul in care maghiarii vizeaza gazul nostru.In toamna anului trecut, ministrul ungar al Afacerilor Externe si Comertului, Peter Szijjarto, si ministrul slovac al Economiei, Peter Žiga, au parafat intelegerea pentru constructia Eustream Bulgaria a fost mai precoce, caci a incheiat un memorandum in care isi afirma sprijinul pentru realizarea proiectului inca din 2016, dupa cum arata datele de pe site-ul Bulgartransgaz , operatorul national de transport al gazelor naturale al vecinilor din sud.Deci Romania este ultima tara care s-a angajat printr-un acord ferm pentru sprijinirea constructiei Eustream.Momentan se iau in considerare mai multe variante de rute si posibilitati pentru legarea la infrastructura deja existenta.Potrivit planurilor postate pe site-ul Eastring , gazoductul va porni de la statia de comprimare din Velke Kapusany, Slovacia, de unde ar trebui sa se conecteze cu conductele de tranzit deja existente care ajung in Europa de Vest si in Ucraina.Apoi, Eastring va traversa teritoriul Ungariei si va ajunge in Romania si pe urma in Bulgaria, unde exista posibilitatea de accesare a sistemului turcesc de transport de gaze.Pentru noi si vecinii din sud sunt propuse doua rute:- Prima optiune implica instalatii de stocare si facilitati de productie din Transilvania, iar apoi legarea de punctul de interconectare Isaccea, traversarea granitei pe la Negru Voda si tranzitarea Bulgariei. Aici, conducta ar putea ajunge pana la reteaua de tranzit turceasca de la Malkoclar.- A doua optiune trece prin instalatiile de stocare si facilitatile de productie, ajunge la Bucuresti, traverseaza granita si se termina la Malkoclar.Constructia gazoductului va include doar sectiuni onshore (adica nu vor fi portiuni subacvatice - offshore) si va avea o lungime de 846 sau 1.029 de kilometri, in functie de ruta aleasa.- Ruta A presupune realizarea unor conducte noi (19 km in Slovacia, 88 km in Ungaria si 725 km in Romania), folosirea unei infrastructuri de transport deja existente (183 km in Romania) si Bulgaria (259 km).- Ruta B consta doar in constructia de noi conducte, de 19 km in Slovacia, 88 km in Ungaria, 651 km in Romania si 257 km in Bulgaria.De remarcat este faptul caIn prima faza, gazoductul va avea o capacitate de 20 de miliarde de metri cubi (bcm) si va asigura un flux unilateral, statia de comprimare din Velke Kapusany fiind singura folosita. Ulterior, in faza a doua, cand fluxul bilateral va intra in functiune, va fi nevoie sa se contruiasca doua noi astfel de instalatii in Bulgaria si Romania. In final, capacitatea maxima ce poate fi atinsa este de 40 de bcm.Cheltuielile initiale pentru proiect sunt estimate la 1,14 - 1,52 miliarde de euro. Comparativ, suma reprezinta 1/20 din costurile pentru South Stream, pentru ca foloseste o mare parte din infrastructura deja existenta.Pentru studiul de fezabilitate, Uniunea Europeana asigura 50% din pret, adica un milion din cele doua milioane de euro.Pe site-ul Eastring sunt evidentiate si beneficiile realizarii gazoductului. Astfel, gratie Eastring, Slovacia, Ungaria, Romania si Bulgaria isi vor intari pozitia de jucatori pe piata energiei. De asemenea, va ajuta la crearea unei piete a gazelor mai competitive si mai lichide.Astfel, tarile implicat vor avea parte de:Particular, pentru Romania, cele mai importante beneficii ar fi, pe langa posibilitatea de a deveni un jucator-cheie in regiune pe piata energiei, dezvoltarea si exportul rezervelor de gaze de la Marea Neagra. De asemenea, Eastring va crea noi joburi inainte si dupa constructie, adaugand de asemenea venituri la bugetul de stat si la Transgaz.