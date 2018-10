PSD si ALDE au ajuns la un acord pe Legea offshore

Calcule multe sa se vada daca 50/50 e echitabil

Concesionarii au acceptat un transfer de tehnologie

Marul discordiei

"Ne-am intalnit pentru a ne pune de acord cu privire la unele aspect tehnice. In esenta nu am avut puncte divergente, nici macar procente. Am avut mai multe chestiuni tehnice legate de autorizari. Cel putin pozitia PSD a ramas aceeasi. In esenta nu a fost un subiect de fractura in coalitie, nici pe departe, am discutat fara patima, pur tehnic, avand un singur interes, ca Romania sa castige cat mai mult din aceasta lege (...)50% din productia de gaz de la Marea Neagra se tranzactioneaza pe bursa din Romania, investitia celor care opereaza se deduce maxim 30% din impozitul pe venitul suplimentar, forma pe care deja o cunoasteti si a ramas asa", a declarat, miercuri, la Parlament, liderul deputatilor PSD, Daniel Suciu, dupa sedinta coalitiei de guvernare.La discutii au participat din partea PSD presedintele formatiunii, Liviu Dragnea, liderul grupului din Camera Deputatilor, Daniel Suciu, si presedintele comisiei pentru Buget din Camera Deputatilor, Marius Budai. De cealalta parte, ALDE a fost reprezentat de fostul ministru al Energiei, Toma Petcu, si de vicepresedintii formatiunii Varujan Vosganian si Andrei Gerea.Potrivit lui Suciu, coalitia a stabilit ca "in principiu" martea viitoare sa se desfasoare sedinta comisiilor parlamentare pentru adoptarea unui nou raport pe Legea offshore.De asemenea, punctul de vedere al coalitiei va fi discutat, pana maine, cu celelalte grupuri parlamentare.Fostul ministru ALDE, Toma Petcu, a spus ca in coalitie s-a discutat despre regimul turistic al plajelor."Noi am plecat de la ideea ca aceste castiguri trebuie sa fie impartite in mod egal, minim 50% pentru statul roman si 50% pentru concesionari. Am avut nevoie de calcule matematice pentru a ne convinge ca acest procent si modul in care este redactata legea, ne aduce in aceasta situatie. Am ajuns la concluzia ca procentele sunt echitabile pentru ambele parti, ca statul roman sa castige 50% si operatorul sa castige 50% dupa ce isi recupereaza investitia. Cea mai importanta componenta este aceasta, de fiscalitate. A doua componenta, implementarea proiectului, sa nu avem impedimente.Ne intereseaza si partea de securitate energetica, Romania are nevoie de aceste extractii din Marea Neagra pentru faptul ca ne dorim un consum mai mare in Romania din extindere de retele si modernizare, avem in calcul sa le finantam de la bugetul de stat, si relansarea petrochimiei (...) Pe zona tehnica, acel regim turistic al plajelor, care putea sa aduca o vulnerabilitate in zona de autorizare si implementare a proiectului. Mai avem anumite modificari pe care o sa le facem legate de zona de protectie atunci cand se descopera situri arheologice", a explicat Petcu.Fostul ministru al Energiei a mai spus ca societatile concesionare au acceptat "de principiu" sa realizeze un transfer de tehnologie catre statul roman."Ne intereseaza transferul de tehnologie. Aici este o problema pe care Romania o are pentru ape adanci, si nu doar Romania, aceasta tehnologie este mai restrictiva. Nu este la dispozitia oricui si ne intereseaza, pe perioada proiectului, ca Romania, prin Romgaz, sa avem acest transfer de tehnologie. Ne intereseaza foarte mult sa avem asocieri cu Romgazul cu aceste companii", a spus Petcu.Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca multi vorbesc despre Legea offshore la televizor sau pe holurile Parlamentului fara sa fi facut vreun calcul aplicat cu privire la cifrele din actul normativ.Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, luni, la Parlament, ca esential in reglementarea Legii offshore este interesul Romaniei, care trebuie sa se axeze pe doua planuri, cel economic si cel al securitatii energetice.Aceasta lege a fost un mar al discordiei in coalitia de guvernare. Camera Deputatilor a votat, pe 3 octombrie, retrimiterea la Comisii a Legii offshore care stabileste criteriile exploatarii gazelor din Marea Neagra, decizia venind la solicitarea liderului UDMR, Kelemen Hunor si fiind luata cu 210 voturi "pentru" si o singura abtinere.