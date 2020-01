Putin si Erdogan inaugureaza gazoductul TurkStream. Cum i-ar putea influenta pe romani acest nou drum al gazului

De ce construieste Rusia conducte submarine si cum ne influenteaza asta

Traseul gazoductului TurkStream.

Traseele gazoductelor BlueStream si TurkStream.

Cum ar urma sa ajunga, prin flux invers, gazele rusesti in Romania pe la Kardam-Negru Voda si sa plece, pe la Isaccea, spre zona Odessei.

Desi mai multi experti au fost sceptici, Moscova a respectat, totusi, termenul anuntat inca de la finele anului 2019 pentru inaugurarea gazoductului TurkStream, prin intermediul caruia circa 31,5 miliarde de metri cubi de gaz rusesc vor ajunge, prin Marea Neagra, din Rusia, tocmai pana in Turcia.Pe site-ul presedintiei ruse se mentiona inca de marti, 7 ianuarie, ca presedintele Vladimir Putin a parasit Siria - unde se intalnise cu Bashar al-Assad - si a ajuns in Turcia, unde va participa, alaturi de presedintele Recep Tayyip Erdogan, la inaugurarea conductei TurkStream.In cele din urma, miercuri la pranz, cei doi sefi de stat au participat la o ceremonie de proportii, la Istanbul, in care au subliniat avantajele proiectului si si-au reafirmat dorinta de colaborare.Rusia a anuntat, inca de acum un deceniu, ca in curand va livra gaze in Europa fara sa le mai transporte prin Ucraina. Ca n-au fost doar vorbe in vant o dovedeste chiar faptul ca, intre timp, Moscova a investit masiv intr-o retea de transport care sa ocoleasca Ucraina.Asa s-a construit gazoductul NorthStream 1, care transporta gaze, prin Marea Baltica, din Rusia in Germania, la Greifswald. Iar de acolo, prin gazoductele terestre Eugal si Opal, gazul coboara spre restul Europei.Intre timp, Rusia a inceput si constructia unei alt gazoduct in Marea Neagra. Anume: NorthStream 2. Si acesta este aproape finalizat. Din cifrele comunicate de Deutsche Welle , 2.100 de kilometri de gazoduct au fost deja instalati.Asa ca ar mai fi de instalat doar circa 300 de kilometri. Proiectul a intampinat, insa, o serie de piedici. Printre altele, la finele lui 2019, Congresul SUA a decis sa impuna sanctiuni pentru companiile care finanteaza constructia gazoductului in valoare de circa 8 miliarde de euro (adica Shell, BASF, Uniper, Wintershall si Engie). Iar asta va cauza, probabil, intarzieri suplimentare.Rusia a lucrat, insa, pe mai multe fronturi. Cu alte cuvinte, pe langa conductele NorthStream, a construit si gazoductul care tranziteaza Marea Neagra. Anume: TurkStream, care pleaca din Rusia, de la Anapa si ajunge in Turcia, la Kiyikoy.Deja Rusia furniza gaze in Turcia prin conducta BlueStream.Dar odata cu TurkStream, volumul de gaz livrat turcilor va creste. In plus, pe aceasta noua cale, volume mari de gaz rusesc vor putea ajunge pana in conducta Trans-Balcanica. Pana de curand, prin aceasta conducta Trans-Balcanica, gazul a circulat doar de la nord spre sud (dinspre Rusia, prin Ucraina, inspre sudul Europei). Ulterior, insa, s-a decis ca gazul sa poata circula si in sens invers, adica sa urce din Turcia spre sudul Europei.Televiziunea rusa a prezentat de curand un material video cu detalii despre modul in care a fost creat gazoductul TurskStream.Publicatia Emerging Europe relata inca de acum cateva zile de TurkStream e operational si ca tarile din sudul batranului continent se alimenteaza din noul gazoduct. Spre exemplu, ministrul bulgar al Energiei, Tememoujka Petkov, sustinea ca tara sa va economisi zeci de milioane de euro, de vreme ce nu mai este nevoie sa ia gaz care tranziteaza Ucraina si Romania.De ce sa ne pese noua de toate acestea? Din cauza ca gazul pe care il importa Romania este tot rusesc. In plus, parte din gazul rusesc transportat prin Ucraina tranzita Dobrogea (printr-un sistem de conducte dintre Isaccea si Negru Voda) pentru a ajunge in Bulgaria.Iar de la inceputul anului - potrivit datelor Transgaz - pe aceste conducte nu a mai circulat gaz. In context, experti consultati deau explicat ca acesta este un semn clar ca bulgarii au acces la gaz din TurkStream si nu mai depind de cel adus din Rusia prin Ucraina si Romania.In schimb, Kievul e de multa vreme interesat sa traga gaz din TurkStream prin conducta Trans-Balcanica si, prin Romania, sa-l aduca in sudul Ucrainei pentru a alimenta regiunea Odessa. In acest fel, ucrainienii ar putea sa duca gaz in regiunea respectiva fara a-l mai transporta prin conducte care acum trec prin Transnistria (tara pe care Kievul nu o recunoaste oficial).Ramane sa vedem cum va evolua situatia si in ce fel va fi Romania afectata de deschiderea acestei noi rute a gazelor.