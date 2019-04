Reuters: Proiectele Romaniei privind gazele din Marea Neagra atarna de un fir de ata

Orice metru cub de gaze produs in Romania inseamna un metru mai putin produs si vandut de Rusia

Masurile vor costa Guvernul 540 milioane de dolari pe an in taxe

Mai multi oficiali din industria petroliera au avertizat ca aceste modificari, care includ un plafon pentru gazele naturale vandute de producatorii locali pana in 2022 si o taxa de 2% pe cifra de afaceri a companiilor energetice, exceptand termocentralele detinute de stat, ar putea duce la revizuirea planurilor de investitii.Majoritatea masurilor anuntate in ordonanta de urgenta din decembrie au fost confirmate vineri. Guvernul de la Bucuresti a facut unele concesii, precum eliminarea plafonarii pretului gazelor pentru consumatorii industriali. Insa aceste concesii nu sunt suficiente pentru a multumi companiile, avand in vedere ca taxa pe cifra de afaceri si restrictiile la export raman in vigoare, cumulate cu riscul ca autoritatile sa isi schimbe din nou pozitia.In aceste conditii, analistii citati de Reuters avertizeaza ca, care a reusit sa blocheze Ucraina sa isi exploreze resursele sale din Marea Neagra prin ocuparea peninsulei Crimeea."Amanarea nu este benefica pentru nimeni, nici pentru stat, nici pentru consumatori, economie sau investitori. Singurul castigator este Gazprom, singurul furnizor de gaze din regiune" a declarat Razvan Nicolescu, consultant Deloitte si fost ministru al Energiei.Potrivit Deloitte,, sa diversifice livrarile de gaze naturale si sa aduca Guvernului venituri de 26 de miliarde de dolari pana in 2040.De asemenea, analistii de la BP (British Petroleum - n.red.) estimeaza ca rezervele de gaze offshore ale Romaniei sunt de 200 miliarde metri cubi, in timp ce Rusia are rezerve dovedite de 35.000 de miliarde metri cubi.Desi consumul anual al Germaniei ar goli rezervele de gaze offshore ale Romaniei in doi ani, acestea ar putea acoperi timp de sase ani cererea combinata a Romaniei, Bulgariei, Serbiei, Ungariei si Republicii Moldova."Orice metru cub de gaze produs in Romania inseamna un metru mai putin produs si vandut de Rusia. Accesul la piete si o cota de piata cat mai mare posibila sunt mize economice foarte importante", a spus Nicolescu.Mai multi producatori de gaze au cheltuit miliarde de dolari pentru a se pregati sa extraga gaze din platoul continental al Marii Negre, doar pentru a fi surprinsi de o ordonanta de urgenta care restrictiona cantitatea de gaze pe care producatorii o pot exporta din depozitele offshore, comenteaza Reuters."Asa cum am spus si anterior, vrem sa ii protejam pe consumatorii casnici", a declarat vineri ministrul Energiei, Anton Anton.Compania Black Sea Oil & Gas (BSOG) a decis la inceputul acestui an sa continue cu planurile de a extrage o cantitate estimata la 10 miliarde metri cubi de gaze naturale din platoul continental al Romaniei, avand in vedere banii pe care i-a investit deja.Insa directorul general Mark Beacom a declarat pentru Reuters ca modificarile legislative submineaza disponibilitatea investitorilor de a continua si sunt contrare cu asigurarile anterioare si garantiile legale oferite de stat."Noile masuri adoptate de Guvern nu sunt cea mai buna modalitate pentru protejarea consumatorilor vulnerabili si nu sunt suficiente pentru a contrabalansa masurile daunatoare introduse recent", a spus luni Mark Beacom.Acesta a mai precizat ca intreaga ordonanta de urgenta ar trebui revocata, precum si tarifele suplimentare si restrictiile la export adoptate de Parlament la finele anului trecut. "Exista intotdeauna motive de tipin diferite domenii care ar putea duce la stoparea investitiei. Ne dorim sa avem un dialog constructiv cu autoritatile pentru a gasi o rezolvare la aceste chestiuni dar nu excludem posibilitatea de a demara o actiune in justitie daca dialogul nu va avea un rezultat pozitiv", a spus Mark Beacom.La randul lor, ExxonMobil si OMV Petrom intentionau sa dea anul trecut unda verde pentru proiectul lor Neptun, dupa ce au cheltuit aproape doua miliarde de dolari pentru a pregati productia la unul dintre cele mai importante depozite de gaze naturale din UE. Insa in prezent acest proiect este in asteptare.Directorul general de la OMV Petrom, Christina Verchere, a declarat vineri ca eliminarea plafonului pentru pretul gazelor naturale destinate consumatorilor industriali rezolva o parte din ingrijorarile companiilor, dar este nevoie de noi discutii."Dezvoltarea zacamintelor din Marea Neagra reprezinta o oportunitate uriasa pentru OMV Petrom si Romania. Cu toate acestea, cerintele cheie nu sunt inca in vigoare. Consultarile cu mediul de afaceri, predictibilitatea si stabilitatea legislativa si fiscala sunt baza pentru stimularea investitiilor", a spus Christina Verchere.Purtatorul de cuvant de la ExxonMobil, Julie King, a spus, la randul sau, ca grupul este interesat in "continuarea discutiilor cu Guvernul Romaniei, Parlamentul si institutiile relevante pe masura ce evaluarea proiectului continua".Potrivit unui studiu comandat de Asociatia Romana a Companiilor de Explorare si Productie Petroliera (ROPEPCA), masurile ar urma sa coste Guvernul 540 milioane de dolari pe an in taxe, precum si prin reducerea investitiilor si productiei."Este un mesaj negativ pentru sectorul de business in general iar rezultatul este un sentiment de incertitudine si neincredere. Mari proiecte de infrastructura si dezvoltare, atat onshore cat si offshore vor fi probabil suspendate", a apreciat ROPEPCA.In luna martie, actionarii Transgaz au respins un program de investitii de 1,9 miliarde euro care includea lucrari la un gazoduct sustinut de UE ce urma sa conecteze Bulgaria, Romania, Ungaria si Austria (BRUA) precum si la o conducta interna care urma sa transporte gazele din viitoarea productie offshore.