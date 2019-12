Riscam sa ramanem fara gaze din ianuarie! Siguranta noastra energetica se joaca in aceste zile

Pe harta, marcate cu cercuri verzi, punctele de interconectare dintre Romania si Ucraina. Foto: Transgaz

Trasele conductelor North Stream, din Rusia in Germania. Foto: Gazprom

Traseul conductei TurkStream, din Rusia in Turcia. Foto: north-stream.com

De ce Romania si Ucraina nu s-au inteles pana acum la gazele pentru 2020

Marul discordiei: ucrainenii vor sa duca, prin Romania, gaze la Odessa. De ce e o problema pentru noi

Cum ar urma sa ajunga, prin flux invers, gazele rusesti in Romania pe la Kardam-Negru Voda si sa plece, pe la Isaccea, spre zona Odessei. Harta: Entsog Maps/Editare Ziare.com

De unde si-ar putea lua Romania gaz, daca nu din Ucraina

Cat de lung ar fi drumul pe care ar trebui sa il parcurga gazul adus prin NorthStream 1 in Germania, prin Cehia si Slovacia, pana in Ungaria sau Ucraina, de unde l-am putea aduce noi, in tara. Foto: Harta Entsog Maps/Editare Ziare.com

Ce ar trebui sa spuna Transgaz

Va spunem astazi pe larg povestea negocierilor, dar si a jocurilor de putere desfasurate intre rusi si ucraineni, dar si dintre ucraineni si romani, pentru ca gazul rusesc sa ajunga la noi in tara si in acesta iarna.In Romania se consuma anual circa 11,7 miliarde de metri cubi de gaze naturale, potrivit unui raport de activitate al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE). Din aceasta cantitate, in jur de 10 miliarde de metri cubi provin din productie interna. Restul vine din import.Gazele importate sunt rusesti si, in cea mai mare parte, sunt aduse in tara noastra prin Ucraina. Mai exact, Naftogaz - operatorul ucrainean de transport, echivalentul Transgazului romanesc - preia gazul de la granita cu Rusia si il aduce pana la cea romaneasca.Acolo, gazul este adus in tara prin asa-numitele "puncte de interconectare", prin care comunica sistemul de conducte ucrainean cu cel romanesc. Exista doua astfel de puncte la: Isaccea (in sud-estul tarii) si la Mediesul Aurit (in nordul tarii, aproape de Satu Mare).O vreme acest sistem a multumit pe toata lumea. Pe fondul accentuarii tensiunilor dintre Moscova si Kiev, insa, acum 10 ani rusii au promis ca din 2020 incolo nu-i vor mai plati pe ucraineni sa le transporte gazele catre Europa.Si n-au fost simple amenintari. Rusii au inceput sa construiasca mai multe conducte - atat prin nordul, cat si prin sudul continentului - ca sa aiba pe unde sa isi livreze gazul in Europa, ocolind Ucraina.Asa au construit rusii North-Stream 1 (inaugurata in 2011) si au inceput North-Stream 2. Rolul acestor conducte este sa duca gazul rusesc, prin Marea Baltica, in Germania (de unde prin gazoducte urmeaza sa fie transportat si in alte state europene).Si, in acelasi scop, rusii au construit si gazoductul TurkStream, care sa transporte gazul pana in Turcia si apoi mai departe, prin conducta Trans-Balcanica, in Europa. Surse de la Moscova sustin ca Vladimir Putin va merge in Turcia, pe 8 ianuarie, sa inaugureze gazoductul. Ramane sa vedem daca asta se va si intampla.Cert este ca toate aceste schimbari majore ridica probleme serioase pentru Romania, sustin experti in energie consultati de. Motivele: inca nepregatita, tara noastra ar avea acces cu greu la gazele din noile gazoducte.Iar importul de gaze transportate prin Ucraina sta sub un mare semn de intrebare, din mai multe motive. Inainte de toate, din cauza ca rusii ar putea refuza sa mai livreze gaze prin Ucraina. Apoi, chiar daca rusii n-ar refuza sa colaboreze cu Kievul pentru cativa ani de aici incolo, exista riscul ca Romania sa nu poata, totusi, primi gazele rusesti transportate prin tara vecina. Iata motivele.Recent, Naftogaz s-a scindat dand nastere unor noi companii: una care se va ocupa de inmagazinarea gazelor si o alta, GTSOU, care se va ocupa de transportul acestora.In acest moment, GTSOU are o certificare temporara pentru a-si desfasura activitatea si asteapta sa primeasca, pana la finele anului, drepturi depline pentru a se ocupa de transportul de gaze.In context, expertul judiciar in domeniul gazelor naturale Dumitru Chisalita apreciaza ca Transgaz ar fi trebuit sa semneze deja acorduri de interconectare cu GTSOU. Sau - daca din varii motive nu le putea semna - macar trebuia sa comunice public, in urma cu mai mult timp, de ce nu o face., a mai spus Dumitru Chisalita pentruIn context, profesorul Petrisor Peiu considera ca ceea ce se va intampla in perioada urmatoare tine, mai degraba, de rezultatul negocierilor dintre ucraineni si rusi., a explicat Petrisor Peiu.Aura Sabadus, senior editor la ICIS Londra, a explicat pentruca ucrainenii au cerut Transgazului sa poata folosi punctul de interconectare de la Isaccea pentru a-si alimenta cu gaze regiunea Odessa., a precizat Aura Sabadus.Iar alternativa - din intelegerea noastra - este gazul rusesc adus in Europa prin TurkStream.Respectiva conducta ar urma sa aduca gazul din Rusia si pana in Turcia, la Kiyikoy. Mai departe, gazul ar trece intr-un gazoduct onshore (pe sol - n.red.) numit Trans-Balcanic si ar urma sa urce spre Europa. Acest gaz ar ajunge si in Romania prin punctul de interconectare al tarii noastre cu Bulgaria de la Kardam-Negru Voda.Or, ucrainenilor le-ar folosi sa primeasca acest gaz prin punctul de interconectare de la Isaccea si de acolo sa-l duca spre Odessa.Romanilor, insa, acest lucru le-ar crea un mare dezavantaj, sustine Dumitru Chisalita., a mai spus Dumitru Chisalita.Romania si-a facut in 2019 rezerve mai mari de gaze decat in anii precedenti. Problema - a explicat pentruprofesorul Petrisor Peiu - este ca, din cauza lipsei unor investitii, capacitatea de a extrage gazele, la nevoie, este redusa., a precizat Petrisor Peiu.In aceste conditii, pe ger, Romania are in continuare nevoie de importuri. Ramane sa vedem daca va avea de unde lua gaze.In cazul in care rusii vor accepta sa transporte gaz prin Ucraina si in acest an, situatia ar fi mai simpla. Transgaz ar mai gasi, poate, o cale sa semneze acorduri de interconectare pentru punctele de la Isaccea si Mediesul Aurit. Si chiar daca n-o va face, ar putea importa gaze rusesti care au ajuns, prin Ucraina, tocmai in Ungaria sau Bulgaria.Daca insa rusii vor refuza sa mai lucreze cu ucrainenii, situatia s-ar complica pentru noi. Mai exact, ar trebui sa incercam sa importam gaze aduse prin conductele din Marea Baltica si Marea Neagra construite de rusi.Potrivit Aurei Sabadus, in teorie, ne-am putea uita spre gazul rusesc adus in Germania prin NorthStream 1. Parte din acel gaz pleaca prin gazoductul Opal spre regiunea noastra, trecand prin Cehia si Slovacia, pana in Ucraina si Ungaria (tari din care il putem aduce in Romania). Dar acel gaz ar ajunge la noi la preturi prea mari.Gaze am putea primi si prin TurskStream. Dar nu imediat. Motivul: potrivit Aurei Sabadus, in Romania inca nu s-au realizat lucrarile necesare pentru preluarea gazelor aduse in tara, prin conducta Trans-Balcanica, din TurkStream.In mod normal, Transgaz ar fi trebuit sa ofere detaliile privind motivele pentru care Romania nu are inca acorduri de interconectare cu Ucraina si stadiul negocierilor. Din pacate, pana la acest moment, institutia nu a oferit astfel de date, in spatiul public.Asa se face ca am aflat dintr-un comunicat de marti 10 decembrie al Ministerului Economiei si Infrastructrurii din Republica Moldova ca la Bruxelles urma sa aiba loc joi o sedinta de lucru (...) sub egida DG Energy, pentru a discuta etapa pregatirii tuturor operatorilor sistemelor de transport pe culoarul Transbalcanic de asigurare a transportului de gaze in regim revers, unde s-ar discuta si semnarea unui supliment la Acordul de interconectare intre Transgaz (Romania) si Ukrtransgaz (Ucraina).Pana la acest moment, autoritatile romane n-au pomenit nimic despre asta. Am incercat joi, fara succes, sa aflam daca intalnirea a avut loc si daca reprezentantii Transgaz au participat.Totodata, in cursul zilei de 12 decembrie,a solicitat in scris detalii de la Transgaz cu privire la situatia negocierii acordurilor de intreconectare cu Ucraina si modul in care Romania va putea folosi gazele din TurskStream. Daca institutia ne va raspunde, vom reveni cu amanunte.