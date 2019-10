Romania 2019 - republica bananiera perfecta

Petrisor Gabriel Peiu este doctor al Universitatii Politehnica din Bucuresti (1996), a fost consilier al premierului Radu Vasile (1998-1999) si al premierului Adrian Nastase (2001-2002), subsecretar de stat pentru politici economice (2002-2003) si vicepresedinte al Agentiei pentru Investitii Straine (2003-2004). Este coordonator al Departamentului de Analize Economice al Fundatiei Universitare a Marii Negre (FUMN).

Ziare.

com

Pana la urma ce este o "republica bananiera"? Termenul provine din romanulscris in anul 1904 de catre americanul William Sydney Porter, roman in care descrie fabuloasa experienta dintr-un Honduras (tara numita fantezistin roman) subordonat total companiei, specializata in comercializarea fructelor tropicale din America latina.Intocmai asa se prezinta astazi administratia romaneasca: total sobordonata unei alte. Si pentru ca in Romania creste gaz in loc de banane, compania careia i se subordoneaza administratia Dancila se numeste OMV. Pentru ea,: 43% din gazele consumate in tara sunt livrate de OMV (4,78 din 11 miliarde de metri cubi in 2018;). Si guvernul a decis ca "societatea ce va furniza servicii profesionale de hub gazier pentru Romania (inclusiv servicii de comercializare si servicii conexe) si va avea ca scop operarea Punctului Virtual de Tranzactionare din Romania" sa fie detinuta pe jumatate de catre OMV. Cealalta jumatate a operatorului hub-ului gazier va apartine firmei de stat Transgaz, condusa de catre cei numiti politic de partidul condus tot de Viorica Dancila.. De ce administratia romaneasca, condusa de Viorica Dancila acorda un statut preferential unuia dintre cei doi jucatori de pe piata? De ce operatorul hub-ului romanesc de gaze va fi controlat de catre unul din cei doi jucatori de pe piata?, prin care se pun bazele realizarii unul hub romanesc de gaze! Publicul a aflat despre aceasta tranzactie abia pe 30 septembrie, dupa 2 luni de la semnare, in urma unei curajoase investigatii de presa a lui Mihai Nicut (). Abia a doua zi dupa ce Mihai Nicut a scris despre acest acord rusinos, Transgaz a emis un comunicat prin care informa Bursa si proprii investitorii despre cum a facut o firma impreuna cu OMV pentru a controla piata de gaze din Romania (). In comunicatul emis de catre Transgaz nu se specifica data la care s-a semnat respectivul acord si nici locul (Viena)!!: administratia condusa de Dancila a decis sa ofere butoanele pietei romanesti de gaze catre firma austriaca OMV fara nicio licitatie, fara nicio selectie de oferte, fara niciun criteriu.O sa imi spuneti ca Transgaz nu s-a asociat cu OMV, ci cu Central European Gas Hub AG (CEGH), operatorul Punctului Virtual de Tranzactionare (PVT) din Austria. Si eu o sa rad si o sa va raspund ca CEGH este subsidiara OMV Gas&Power (65%), asa cum se anunta chiar de catre Transgaz in comunicatul de pe 1 octombrie ().O sa imi spuneti ca asocierea cu OMV s-a facut de catre conducerea Transgaz. Si iarasi o sa rad, pentru ca Transgaz nu putea face asta fara mandat primit de la Guvern. De altfel, semnatarul mandatului nu putea fi altul decat ministrul care administreaza Transgaz si anume Nicolae Badalau, cel care saluta voios asocierea: ").: ").De fapt, intreaga afacere a fost "deconspirata" tot printr-o gafa a Vioricai Dancila care, intr-un mesaj legat de conducta BRUA insereaza si satisfactia sa privind semnarea acordului de cedare a pietei gazelor catre austriecii ei iubiti, OMV. Evident ca cei de la Transgaz s-au simtit "descoperiti" si au anuntat si bursa cu doua luni intarziere!Acum sa lamurim lucrurile importante si sa ne uitam un pic la succesiunea lor:Viorica Dancila este Prim Ministrul Romaniei, adica seful suprem al intregii administratii din tara. Ea este in acelasi timp presedintele PSD, partidul care detine exclusiv guvernarea.Sotul Vioricai Dancila se numeste Cristinel Dancila si este angajat la OMV, de unde a ridicat anul trecut 343.554 lei (Transgaz este o companie detinuta majoritar de statul roman prin Ministerul Economiei, condus de catre Nicolae Badalau. Transgaz are ca director general si semnatar al odiosului act de cedare a pietei romanesti de gaze pe Ion Sterian, numit politic in 2017 in acest post, dupa ce tot politic a fost numit presedinte al Consiliului de Administratie in 2013. Sterian este o alegere total politica, fiind un modest subinginer de petrol si gaze si "master in alimentatie publica" al Universitatii de Agronomie (). De altfel, oricine l-a vazut macar o data pe acest Sterian stie ca omul nu va face niciodata un gest in plus fata de ceea ce i se ordona. Nici macar nu va duce mana la buzunar, darmite sa clipeasca...Apoi, oameni buni, stiti cine a fost cel care a semnat contractul de privatizare al Petrom in 2004? Unul Constantin Nedelcu, slujbas de linia a doua de la ministerul in care Dan Ioan Popescu hotara si cat aer respira fiecare. Nu-i asa ca nu ati auzit niciunul de acest Constantin Nedelcu? Cine l-a vazut stie ca era parca frate geaman cu Sterian. Au aceleasi ticuri verbale si acelasi aer de papusa intoarsa cu cheia...Transgaz recunoaste ca putea sa realizeze respectivul hub gazier si fara alta asistenta:). De altfel, marea inginerie ce se va realiza nu este vreo racheta interplanetara, ci o platforma software care va "controla" piata libera a gazelor...Firma CEGH detinuta de OMV nu este printre marii operatori de hub-uri gaziere din Europa, fiind, de altfel, un jucator de talie mica, in comparatie cu hub-urile olandez (TTF) si britanic (NBP):Romania nu a selectat adica, fara licitatie sau vreo alta procedura, vreo firma experimentata sau reputata sa o ajute sa isi dezvolte propriul hub, ci s-a dus direct la OMV, un "pitic" in lumea hub-urilor europene.In Romania exista o platforma de tranzactionare, instituita prin lege, Bursa Romana de Marfuri, prin care se fac de mult tranzactii de gaze:OMV este firma careia Transgaz i-a predate cheile Romaniei, este aceeasi firma care a inchis una din cele doua rafinarii pe care le luase de la statul roman si intreaga petrochimie pe care a primit-o in 2004.Pai privind toata aceasta inlantuire, mai crede cineva sanatos la cap ca Dancila a ramas doar o mediocra in rochie de nasa pusa de Dragnea in fruntea guvernului? Iata care esteEu cred ca este destul, totusi.Eu cred ca a venit timpul ca DNA, daca are voie sa se ocupe si de afaceri importante, nu doar de femeile de serviciu, ar trebui sa cerceteze modul in care administratia condusa de Dancila ofera contracte catre firma la care lucreaza sotul lui Dancila fara nicio licitatie. Poate DNA va avea voie sa cerceteze si cvasi-monopolul unei anumite firme austriece pe lucrari primite de la Transgaz.Eu cred ca a venit timpul ca si Consiliul Concurentei sa cerceteze asocierea dintre Transgaz si unul dintre actorii mari de pe piata. Poate face Consiliul Concurentei o pauza de la cercetarea pietei de sosete sau de zacusca si se mai uita si la piata de gaze?Eu cred ca a venit si timpul ca Bursa de Valori sa arate ca e vie si se misca si sa sanctioneze lipsa de transparenta a Transgaz.Eu cred ca a venit si timpul ca romanii sa opreasca nesimtirea si sfidarea cu care administratia tarii lucreaza, de ani buni, in slujba companiei austriece OMV, cel mai mare demolator de industrie cunoscut in istoria Romaniei.Si poate nu uitam cu totul versurile epocale ale unui poet acum "extras" din manuale, dar care generatiei mele i-a luminat adolescenta ocupata de comunisti: