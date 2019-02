Romania, sufocata de anaconda Gazprom. Guvernul de la Bucuresti renunta la propria tara

Sursa: AICI. (April 2018: Marco Alvera and Alexey Miller at Gazprom headquarters in Moscow)

Petrisor Gabriel Peiu este doctor al Universitatii Politehnica din Bucuresti (1996), a fost consilier al premierului Radu Vasile (1998-1999) si al premierului Adrian Nastase (2001-2002), subsecretar de stat pentru politici economice (2002-2003) si vicepresedinte al Agentiei pentru Investitii Straine (2003-2004). Este coordonator al Departamentului de Analize Economice al Fundatiei Universitare a Marii Negre (FUMN).

Romania are toate datele naturale, geografice si geopolitice sa fie unul dintre cei mai importanti jucatori europeni pe piata gazelor; cu siguranta, in Europa Centrala si de Sud-Est, Bucurestiul ar trebui sa dea ora exacta in domeniul gazelor.Avem cea de-a doua rezerva din Uniunea Europeana de gaze naturale (cel putin 100 miliarde mc on-shore si 200 miliarde mc off-shore), ne aflam in centrul celei mai importante regiuni pentru Europa in ceea ce priveste acoperirea necesarului suplimentar de gaze naturale, avem una dintre cele mai vechi industrii de petrol si gaze din lume si, cu toate acestea, nu contam nici macar in regiunea noastra, fiind eclipsati de mult mai modest pozitionata Ungarie.Daca facem un exercitiu simplu de viziune si privim o harta sugestiva -- vom fi socati sa constatam ca doua treimi din plusul de 56 miliarde de mc de care continentul are nevoie vor fi aduse prin regiunea Sud/Sud Est. Ei bine,Sa fii in centrul geografic al regiunii care va alimenta foamea de gaze a Europei, sa fii a doua cea mai tara din regiune (dupa Italia), sa fii singura tara din regiune cu rezerve proprii insemnate si sa nu obtii niciun avantaj din asta este uluitor.Statul roman nu isi alimenteaza cetatenii si industria cu gaze (doar o treime din romani au acces la conductele de gaze), nu isi exploateaza rezervele subterane, nu construieste centrale electrice pe gaze si nu isi reface industria petrochimica.Sa fie neintelegerea istoriei, sa fie nepriceperea geografiei, sa fie lipsa de viziune macroeconomica sau e doar neputinta unei clase conducatoare de cea mai proasta calitate de care a beneficiat tara vreodata?Astazi, Uniunea Europena cumpara peste 400 miliarde mc de gaze pe an, dintre care 40% vin din Rusia:. Daca in 1990, 90% din exporturile rusesti de gaze catre Europa tranzitau Ucraina, in anul 2025, prin Ucraina nu vor tranzita mai mult de 10% din aceste exporturi:Pentru a-si pune in aplicare planul, rusii vor ocoli Ucraina prin nord, cu sistemul de conducte(I si II, avand o capacitate de 110 miliarde mc) si prin sud cu sistemele de conductesi(avand o capacitate de peste 47 miliarde mc) . DarPe de alta parte, tot in sudul continentului, se va construi un coridor de curgere a gazului azer din zacamantul Shah Deniz, sistemul de conducte TANAP si TAP, care va aduce, pana in 2026, 31 miliarde de mc de gaze azere la granita turco-greceasca (TANAP), din care vor pleca spre Italia doua treimi, prin conductele TAP:Din pacate, trebuie sa spunem ca nimeni de la Bucuresti nu s-a uitat la hartile de mai sus, cu alt scop decat de a descoperi pe unde sa o mai duca pe "piti din dotare" la shopping. Presa si poporul de analisti de acasa adorm seara de seara multumiti ca au smuls Europei promisiunea unui proiect BRUA, care sa preia din gazele ajunse in Balcani.Dar,. Mai mult, pentru a putea sa treaca prin conducta BRUA sub 2 miliarde mc/an, va trebui sa ne rugam cerului ca bulgarii sa isi faca o conducta pana la greci. Si daca ar fi facut-o, sa nu ne amagim singuri!, gazul respectiv ar fi mers in Austria, la-ul OMV de la Baumgarten! Adica, austriecii de la OMV ar fi pus mana si pe gazul care ar fi trecut prin tara noastra, nu doar pe cel pe care l-au primit aproape gratis si pentru totdeauna de la statul roman. Pai, de: unii dintre demnitarii de la Bucuresti au plecat din slujba OMV doar pentru a sta putin pe la Guvern, cat sa aiba un loc de munca de unde sa plece in consultanta pe care sa o faca tot pentru spalarea imaginii de investitor strategic a OMV.Cum pofta vine mancand, Orban a ravnit si la gazele romanesti de la Marea Neagra, un mizilic de 2,7 miliarde mc pe an; iar patriotii din guvernul Dragnea-Valcov s-au grabit sa ii satisfaca capriciile. Mai ramanea doar sa scoata cineva in locul nostru gazele din Marea Neagra, ca doar nu era sa ne murdarim pe maini noi, europenii din budoarul domnisoarelor Irina sau Catalina (apropo, o fi avut Ponta dreptate cu plasarea domnisoarei Catalina la SRI?) . Si asa s-a dat celebra lege off-shore, intinata mai apoi de amendamentul Vosganian, care cerea sa nu tulbure nimeni somnul guvernului timp de 45 de ani cu vreo modificare a regimului fiscal. O rezolvasera si pe-asta:. Ce imaginatie bogata are si Sterian asta!Estimp, megalomania oficiala cuprindea discursul din nenumaratele CEx-uri cum ca Romania e prima natiune independenta energetic, precum si naratiunea morselor de televizor care vedeau deja un Imperiu Bizantin al conductelor intins pana in Grecia si condus de acelasi personaj misterios (Sterian), coleg de Braila cu premierul fara cont bancar.Toate bune si frumoase, numai ca a venit lebada neagra peste viata comoda a geniilor de la Guvern si de la Transgaz.Adica, daca tot ne laudam ca ne luptam de trei ori pe zi cu rusii, acestia s-au gandit sa nu ne lase sa avem acces la conductele grecesti, poate italienii sunt mai intelegatori. Ei, tocmai ce ne-am facut cu un mare "aliat" din italienii care vor avea control total asupra conductei TAP...Nici nu s-a incheiat isprava Transgaz-ului din Grecia ca a izbucnit scandalul vinderii gazului romanesc tocmai catre doua din firmele din cercul lui Viktor Orban: MET si MVM (parte a grupului MOL).Aici,In primul rand,, pe serverele, detinute si operate de catre o alta firma din grupul MOL, FGSZ, omologul Transgaz;In al doilea rand,, la 200 m de locul unde e si sediul firmei Nord Stream (51% Gazprom), cele doua sedii fiind despartite doar de strada Zugerstrasse.A fost greu, dar s-a straduit domnul Sterian si a izbandit.Tot in februarie 2018, Transgaz-ul mai da o lovitura si cumpara Vestmoldtransgaz, adica isi ia angajamentul sa faca o conducta de 2 miliarde mc/anual capacitate care sa uneasca Ungheniul cu Chisinaul, in Republica Moldova....Desi barbita atent ingrijita a vesnic abilului Vosganian a garantat, prin lege, o stabilitate financiara de fix 45 de ani investitorilor in gazele de la Marea Neagra, dupa doar 3 luni, o barba mai aspra si mai neingrijita, a lui Darius cel atotputernic, a decis sa schimbe legislatia energetica in mod catastrofal, astfel incat niciun concesionar nu se prea inghesuie sa inceapa sa foreze in mare, cu exceptia lui, care va exploata cel mai mic dintre zacaminte (anuntat de 10 miliarde mc).Iar acum, in februarie, sa vezi nazdravanie:. Astfel incat acum Transgaz asteapta pana pe 25 februarie sa ne trimita Orban alte firme care sa ne fraiereasca ca vor importa gazul romanesc.Acum, hai ca macar suntem haiosi:Adica, din doua una:Sa credem ca nici la licitatii aranjate nu mai suntem buni?Ar fi comic daca n-ar fi trist, dar, face, in schimb, o conducta pana la Chisinau, fara sa aiba unde sa distribuie gazul adus acolo, isi saboteaza propria populatie si industrie, lipsindu-le de alimentare cu gaze, "se lupta" zilnic cu rusii, dar se lasa inconjurata de conducte controlate de rusi. Oare mai lipseste ceva pentru a face acest din acest dezastru o catastrofa?In vremea asta, "elitele" torc linistit prin CEx-uri nesfarsite sau se preling din fotoliile talk-show-urilor in miez de noapte...