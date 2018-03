Sectorul romanesc al gazoductului BRUA se va construi cu teava de la turci. De ce nu se va lucra cu produse romanesti

De ce au fost descalificate societatile care produc teava in Romania

Societatea Nationala Transgaz SA are de construit, in urmatorii ani, aproape o treime din gazoductul Bulgaria-Romania-Ungaria-Austria (BRUA). Mai exact, din 1.318 de kilometri, cat va avea intregul gazoduct, Transgaz va trebui sa finalizeze cei 479 de kilometri de conducta care vor traversa teritoriul tarii noastre, incepand din localitatea Podisor din Giurgiu pana la Recas, in Timisoara. In plus, urmeaza sa se realizeze trei statii de comprimare in localitatile Jupa (in Caras-Severin), Bibesti (in Gorj) si Podisor (in Giurgiu). Ca Europa sa nu mai depinda de gazul rusesc, intregul gazoduct BRUA - deci si sectorul romanesc - va trebui construit la cele mai inalte standarde.De calitatea acestor lucrari va depinde, in parte, eficienta cu care se vor putea valorifica gazele din Marea Neagra.Pe langa beneficiile de care se va bucura dupa ce gazoductul va fi pus in functiune, Romania putea castiga mult inca din perioada de constructie a acestuia. Mai exact, daca s-ar fi folosit nu doar forta de munca autohtona, ci si materiale produse la noi in tara, buna parte din banii dati de Comisia Europeana pentru constructia gazoductului ar fi ramas in economia romaneasca, stimuland cresterea.La momentul de fata e insa tarziu sa mai vorbim despre asa ceva. Forta de munca folosita va fi din Romania, iar asta va insemna ca circa 92 de milioane de euro vor merge la firmele locale carora li s-au atribuit lucrarile si la o firma austriaca prezenta de mai mult timp in pesisajul afacerilor locale si care a mai lucrat cu Transgaz.Conducta folosita la realizarea gazoductului nu va fi cumparata, insa, de la producatori autohtoni, ci integral de la turci. Se va proceda astfel dupa ce societatea Toscelik Spiral Boru Uretim Sanayi Anonim Sirket a castigat licitatia lansata inca din 2016 de Transgaz pentru "furnizarea de material tubular si curbe" necesare constructiei gazoductului BRUA.Societatea castigatoare face parte din Tosyali Holding, grup de firme cunoscut pe plan international si care urmeaza sa incaseze peste o suta de milioane de euro daca livreaza, in cel mult trei ani, conducta necesara constructiei sectorului romanesc al BRUA.La licitatia castigata de turci, marcata de numeroase contestatii si de actiuni in instanta ale participantilor, au participat si fabricanti care produc la noi in tara conducta si care au mii de salariati autohtoni de statele de plata. Este vorba despre ArcelorMittal Galati SA, cu actionarist indian, care are circa 6.000 de angajati, in majoritate romani si de TMK Slatina, cu actionari rusi, care lucreaza cu peste 1.000 de angajati.Directorul executiv al ArcelorMittal Galati SA, Bruno Ribbo, a declarat pentru Agerpess ca, oficial, societatea pe care o conduce a fost descalificata din cauza ca documentatia depusa la licitatie era incompleta. In realitate, insa, a sustinut directorul, lipsea un singur document nesemnificativ, adica o simpla declaratie privind faptul ca intre companie si directorul Transgaz nu exista conflicte. Pentru clarificarea situatiei, compania s-a grabit sa depuna declaratia, dar a fost prea tarziu. Descalificata, ArcelorMittal Galati a atacat in instanta decizia, dar a pierdut.In luna noiembrie a anului trecut, mai multi muncitori ai ArcelorMittal Galati SA au protestat in fata Guvernului , cerand ca sectorul romanesc al BRUA sa fie construit cu materiale produse in tara noastra.Contactat telefonic, purtatorul de cuvant al ArcelorMittal Romania, Dorian Dumitrescu, a declarat pentruca grupul nu a adoptat o pozitie oficiala privind cele petrecute la licitatie (alta decat cea a directorului Bruno Ribbo - n.red.) si ca, din informatiile pe care le are, grupul nu mai intreprinde in acest moment nicio actiune legala privind respectiva licitatie.Reprezentantii TMK Artrom Slatina ne-au informat ca isi vor exprima opinia privind descalificarea de la licitatie doar daca le vom solicita acest lucru in scris. Ceea ce am si facut, dar pana la acest moment nu am primit niciun raspuns.Potrivit deciziilor Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, in ciuda nemultumirii tuturor societatilor care au fost descalificate sau au pierdut, licitatia organizata de Transgaz s-a desfasurat dupa litera legii. E greu, insa, de crezut ca Romania nu ar fi putut castiga mai mult din constructia gazoductului...