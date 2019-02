Spre deosebire de Petrom, Black Sea Oil & Gas incepe investitiile pentru extragerea gazelor din Marea Neagra

Ziare.

, anunta compania Black Sea Oil & Gas prin intermediul unui comunicat.Cu alte cuvinte, in speranta ca va putea negocia cu statul roman, Black Sea Oil and Gas va investi masiv, in urmatoarea perioada, in Proiectul de Dezvoltare Gaze Naturale Midia (asa-numitul "Proiect MGD"), a carui valoare ajunge la 400 milioane dolari.Proiectul MGD - primul de acest gen construit in zona romaneasca a Marii Negre dupa anul 1989 - consta in saparea a cinci sonde de productie (o sonda submarina la zacamantul Doina si patru sonde de productie la zacamantul Ana) si un ansamblu submarin de productie pe zacamantul Doina, care va fi conectat printr-o conducta de 18 km la platforma de productie monitorizata si operata de la tarm, amplasata pe zacamantul Ana.O conducta submarina de 126 km va asigura transportul gazelor de la platforma Ana la tarm, pana la noua statie de tratare a gazelor ("STG") din comuna Corbu, judetul Constanta.Capacitatea de productie estimata va fi de 1 miliard de metri cubi de gaze pe an, echivalentul a 10% din consumul de gaze al Romaniei. Gazele tratate vor fi livrate in Sistemul National de Transport operat de SNTGN Transgaz SA ("Transgaz") la statia de masurare a gazelor aflata in cadrul STG.Reamintim ca miercuri OMV Petrom a anuntat ca - din pricina efectelor cumulate ale Legii offshore si Ordonantei 114 - nu va puteam lua, in 2019, o decizie legata de exploatarea, in regim offshore, a gazelor din Marea Neagra.