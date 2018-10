Tariceanu ii incurca planurile lui Dragnea. Vrea consensul tuturor partidelor pe Legea offshore

Ziare.

"In urmatoarele doua saptamani, pana cand legea va fi repusa in discutie, este timp sa gasim cele mai bune solutii si sa actionam conform unui principiu sanatos: 'masoara de doua ori si taie o data'. Deci sa nu ne grabim, ci sa trecem prin Parlament cea mai buna forma a legii. Mi-as dori ca aceasta lege extrem de utila pentru viitorul economiei (si implicit al sectorului energiei) romanesti sa intruneasca consensul tuturor partidelor politice reprezentate in Parlament pentru a asigura stabilitatea legislativa pe care un astfel de proiect o presupune", a scris Tariceanu sambata, pe Facebook El a explicat ca in Parlament a avut loc o dezbatere "consistenta si utila, chiar daca pe alocuri tensionata" pe tema legii offshore si a subliniat principiile ALDE referitoare la acest proiect."Primul principiu este ca legea offshore sa maximizeze veniturile bugetului Romaniei pentru viitorul apropiat, dar si pe termen lung. Romania are resurse naturale care pot aduce venituri insemnate ce pot fi folosite pentru proiecte de investitii pe termen lung. Rolul dezbaterii in Parlament este si de a asigura ca forma finala a legii va aduce aceste venituri, ceea ce poate fi realizat doar printr-o analiza serioasa a tuturor informatiilor relevante si proiectiilor fiscale si bugetare. Din pacate, modificarile succesive care s-au facut la proiectul legii offshore au indus reprezentantilor ALDE un sentiment de incertitudine legat de soliditatea propunerilor; mai ales in lipsa multor informatii relevante. Al doilea principiu este ca Romania sa isi asigure securitatea energetica si sa reduca complet dependenta de gazul rusesc, concomitent cu atingerea unui obiectiv ambitios, acela de a deveni un jucator important pe piata energetica regionala si chiar europeana", a adaugat Tariceanu.Potrivit acestuia, asigurarea securitatii energetice este o componenta importanta a parteneriatului Romaniei cu SUA."Resursele de la Marea Neagra pot oferi posibilitatea Romaniei sa devina un actor important in regiune, care sa asigure securitatea energetica a acestei zone a Europei. Impreuna cu SUA, acesta este un obiectiv major pe care il urmarim in aceasta parte a Europei.In al treilea rand, cred ca in privinta nivelului veniturilor ar trebui sa urmarim modelul promovat de alte tari europene precum Olanda, Marea Britanie sau Norvegia si sa avem ca obiectiv o impartire a profiturilor 50%-50%. Este varianta corecta, care are in vedere sustinerea interesului Romaniei cat si incurajarea investitorilor sa dezvolte activitatea de explorare si ulterior, de exploatare", a mai scris Tariceanu. Liviu Dragnea ar fi vrut ca legea sa treaca cat mai repede si parlamentarii sa aprobe rapid amendamentele propuse de PSD pe ultima suta de metri. Doar ca, atunci cand parlamentarii PSD au venit cu o noua serie de amendamente care vizau, in principal, cresterea impozitelor si taierea unor facilitati fiscale pentru petrolisti, discutiile s-au blocat.Atat ALDE, cat si UDMR s-au opus si astfel, deputatii au decis ca Legea off-shore sa nu fie adoptata miercuri, ci sa fie retrimisa, spre analiza, comisiilor de specialitate.Iar liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost pus in situatia sa reintoarca legea la comisii , avand in vedere ca nu avea majoritatea necesara adoptarii ei.