Transgaz a cumparat gaze de la un intermediar Gazprom, in perioada scurta de iarna. Factura de la rusi: 2,38 milioane de euro

Ziare.

com

Achizitia a fost facuta prin negociere, prin intermediul bursei de marfuri.Transgaz a incheiat cinci contracte cu WIEE Romania, dintre care doua in valoare de 2,1 milioane lei fiecare, doua de cate 3,35 milioane lei si un contract care insumeaza aproape 2,24 milioane lei, toate sumele fiind fara TVA.Wiee Romania a fost infiintata in anul 2000, cu capital integral privat, fiind controlata de compania Gazprom Schweiz, inregistrata in Elvetia.Importatorul de gaze rusesti pe piata locala a inregistrat in anul 2016 afaceri de 431,35 milioane lei, in crestere cu 15,5% fata de anul precedent. Totodata, si-a sporit profitul cu 47%, la 6,5 milioane lei, potrivit ultimelor date disponibile la Ministerul Finantelor.Compania face parte din Federatia Asociatiilor Companiilor de Utilitati din Energie (ACUE), infiintata in anul 2012 si care cuprinde 30 de membri.Cealalta companie de pe piata romaneasca prin intermediul careia rusii de la Gazprom exporta gaze in Romania este Conef Gaz.Transgaz a realizat anul trecut un profit net de 602 milioane lei, in crestere cu peste 1% fata de anul anterior, potrivit datelor preliminare ale companiei. Datoriile totale au ajuns la 1,53 miliarde lei, in crestere usoara fata de nivelul inregistrat la finalul anului 2016, de 1,52 miliarde lei.Transgaz este operatorul tehnic al sistemului national de transport si raspunde de functionarea acestuia in conditii de siguranta, eficienta economica si protectie a mediului inconjurator.Actionarul majoritar al transportatorului este Ministerul Economiei, care controleaza 58,5% din actiuni. Compania are o capitalizare de 4,73 miliarde lei.