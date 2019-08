Transgaz a incheiat primul semestru cu un profit net de 195 milioane lei

Ziare.

Profitul brut al Transgaz a scazut in primele sase luni cu 30%, la 231,726 milioane lei, iar cifra de afaceri s-a majorat cu 6,26%, ajungand la 938,808 milioane lei."Profitul brut este cu 108,39% mai mare fata de program, nivelul acestuia fiind cu 120,526 milioane lei superior prevederilor din BVC, iar profitul net cu 98,61% mai mare decat cel programat, respectiv cu 97,068 milioane lei mai mare decat cel din BVC", se mentioneaza in raport.In perioada ianaurie-iunie 2019, Transgaz a efectuat cheltuieli de investitii de 372,672 milioane lei, cu 317,72% mai mari fata de cele din aceeasi perioada a anului trecut.Transgaz este operatorul tehnic al Sistemului National de Transport al gazelor naturale si detine statutul de monopol in domeniu. Compania vehiculeaza circa 90% din totalul gazelor naturale consumate.La data de 30 iunie 2019, soldul disponibilitatilor in conturi bancare ale societatii era de 879,064 milioane lei, din care 69% reprezentau disponibilitati denominate in valuta, majoritatea in euro.