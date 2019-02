Ungaria, despre amanarea investitiei OMV in gazele romanesti din Marea Neagra: E o problema uriasa

Ziare.

Afirmatia a fost facuta de ministrul de Externe de la Budapesta, Peter Szijjarto, pentru publicatia Bloomberg, citata de Profit.ro. Manfred Leitner, membru al board-ului OMV responsabil cu operatiunile downstream, a afirmat saptamana aceasta ca lipsa politicilor fiscale si de reglementare adecvate din Romania a descurajat grupul austriac in a lua decizia finala de investitie in proiect."In Romania, unde am descoperit un mare zacamant offshore de gaze, nu vedem politicile adecvate unei investititii de multe miliarde de dolari.Avem nevoie de un regim fiscal si de reglementare stabil pentru a putea lua decizia finala de investitie si, momentan, ne chinuim acolo", a spus Leitner, la o conferinta pe tema gazelor naturale desfasurata la Viena. In context, Szijjarto afirma ca "aceasta amanare este o problema uriasa".Ministrul ungar a mai explicat ca solicitarea autoritatilor americane ca Ungaria sa isi diversifice sursele de aprovizionare cu energie si sa isi reduca dependenta de Rusia este blocata de mai multe state aliate din Uniunea Europeana si NATO, respingand criticile potrivit carora Budapesta incearca sa stranga legaturile cu Moscova, scrie Profit.ro.Oficialul a precizat ca tara sa a facut tot ce a putut prin constructia terminalelor de interconectare cu Romania si Croatia, insa statele aliate din UE si NATO nu si-au respectat partea lor de invoiala."Guvernul SUA este unul din cei mai vocali care indeamna Ungaria sa isi diversifice sursele de aprovizionare cu gaze. Insa acest lucru depinde de prieteni: prieteni din Austria, prieteni din Croatia si prieteni din America, de state membre UE si NATO. Pana acum niciunul dintre acestia nu a facut pasii necesari care sa ne ajute pe noi sa ne diversificam sursele de aprovizionare", a spus Szijjarto, potrivit sursei citate.