Situatie ingrijoratoare pe piata de energie: Importurile au crescut cu 38%, exporturile au scazut cu 40%, in primele 5 luni ale anului

Astfel, daca in perioada ianuarie-mai 2018, importurile de electricitate au fost de 1,15 TWh, in primele cinci luni din acest an au urcat la 1,59 TWh. In acelasi timp, exporturile au scazut de la 2,70 TWh, pana la 1,60 TWh.Potrivit ANRE consumul intern a scazut usor, de la 23,53 TWh pana la 23,43 TWh.Consumul utilizatorilor casnici in regim concurential a fost mai mare cu 78%, in timp ce utilizatorii care platesc preturi reglementate au consumat cu 16% mai putina electricitate. Consumul agentilor economici a scazut usor, cu 0,8%.Productia de energie electrica a fost de 24,95 TWh, in scadere cu 6,5% comparativ cu primele cinci luni ale anului trecut.