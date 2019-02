Banchetul de Centenar, la nota de plata: Cine, cu ce si din banii cui a hranit aceasta tara foarte bogata

Despre cum cresterea economica romaneasca intretine locurile de munca din agricultura vecinilor

Poate nici asta n-ar fi cea mai mare problema: ci aceea ca n-am facut deficit importand icre de Manciuria sau muguri ai unei plante pe care de disparitie. Deficitul comercial ne vine de la lapte, carne, legume si fructe - da, 2 miliarde de euro deficit.Si poate nici asta n-ar fi un capat de tara, daca am exporta tehnologie de varf: problema e ca deficitul comercial la mancare a inghitit integral excedentul de la cea mai de varf industrie a noastra: de la industria auto.Analiza de mai jos e, de fapt, sinteza sumara a unor fragmente din cele 7 articole aparute in publicatia CRONICILE Curs de Guvernare, care abordeaza din toate unghiurile tristul adevar al situatie din acest moment: Cum a ajuns aceasta tara, aflata pe locul 2 in UE ca avantaje comparative ale agriculturii, sa imprumute bani din exterior pentru a-i consuma aici - adica a-i trimite la loc tot in exterior sub forma de importuri din Ungaria si Polonia.La final, fostul comisar european pe Agricultura, Dacian Ciolos, care le-a vazut pe toate din pozitia de negociator al PAC - explica si problema: cum de aceasta tata foarte bogata a sustinut locurile de munca din Ungaria si Polonia, intr-un an in care, la mare sarbatoare, au sfarait gratarele pe tot cuprinsul patriei.Cronologia arata - simplificand, desigur - ca aproape orice leu trimis in veniturile populatiei iese "afara" prin importul de alimente.Pe fondul majorarii in ritm sustinut a schimburilor de marfuri cu exteriorul (+26% la exporturi si +37% la importuri in perioada 2013 - 2017), livrarile de produse alimentare s-au plafonat sub pragul de 5 miliarde de euro, in timp ce intrarile din strainatate au crescut sistematic iar deficitul sectorial se duce spre 2 miliarde de euro daca facem abstractie de cele circa 350 de milioane de euro sold pozitiv din comertul cu tutun.Citeste mai multe despre Banchetul de Centenar, la nota de plata: cine, cu ce si din banii cui a hranit aceasta tara foarte bogata pe Curs de guvernare