Care este tara de unde Romania importa cele mai multe si cele mai ieftine oua

In perioada mentionata a fost adusa din Ungaria o cantitate de 1.742,44 tone de oua, in valoare de 6,32 milioane de euro, conform datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) furnizate la solicitarea Agerpres.Pozitia a treia este ocupata de Bulgaria, cu 894 tone de oua, in valoare de 1,4 milioane de euro, Germania - 138 de tone (1,347 milioane de de euro) si Italia - 436 tone (1,339 milioane de euro).Datele MADR arata ca Romania a importat 10.733 tone de oua in primele noua luni din 2019 din UE si tari terte, in valoare de peste 23,2 milioane de euro, din care 7.858,73 tone oua in coaja proaspete, conservate sau fierte, iar 2.874,66 tone de oua de pasari, fara coaja, si galbenusuri proaspete, congelate sau altfel conservate.Potrivit datelor ANSVSA, numai din spatiul comunitar au venit in Romania 73.129 de tone de carne de pasare si 45,855 milioane de oua.In privinta carnii de pasare, importurile totale au fost in perioada ianuarie-septembrie de 98.520,25 de tone, in valoare totala de 133,22 milioane de euro.In top 5 schimburi intra-comunitare de carne de pasare si organe comestibile proaspete, congelate sau refrigerate, Ungaria este fruntasa, cu o cantitate de 25.939,8 tone (37,9 milioane de euro), fiind urmata de Polonia - cu 19.148 tone (30,991 milioane de euro), Germania - 15.799 tone (17,69 milioane de euro), Olanda - 9.517 tone (11,37 milioane de euro) si Regatul Unit al Marii Britanii - 8.361,1 tone (7,243 milioane de euro).Atat Polonia cat si Ungaria se confrunta cu evolutia unor focare de gripa aviara, virusul H5N8, iar Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a dispus aplicarea, la nivel national, a unor masuri cu scopul de a preveni introducerea virusului gripei aviare in Romania.In acest sens, au fost informati operatorii economici care deruleaza operatiuni de comert intracomunitar cu pasari vii, oua pentru incubatie, produse si subproduse de pasare, despre aparitia si fermele unde evolueaza focarele de gripa aviara in Polonia.Totodata, sunt informati si crescatorii de pasari despre situatia epidemiologica aparuta in spatiul comunitar, pentru respectarea masurilor de biosecuritate."ANSVSA a dispus structurilor teritoriale efectuarea de controale, la destinatie, in fermele de pasari vii, oua pentru incubatie, unitatilor care produc, depoziteaza si comercializeaza produse si subproduse de pasare cu origine Polonia, pe teritoriul Romaniei, verificandu-se trasabilitatea produselor si subproduselor de pasare (carne, oua, produse din oua) provenite din Polonia, inclusiv verificarea originii acestora, modului de marcare a oualor, in sensul de a nu proveni din ferme supuse restrictiilor", se arata intr-un comunicat al ANSVSA remis vineri AGERPRES.De asemenea, sunt verificate documentele insotitoare, care trebuie sa ateste originea si conformitatea loturilor de oua cu cerintele legislatiei Comunitare relevante si respectarea cerintelor generale si specifice de igiena.Institutia monitorizeaza permanent, prin sistemele informatice de alerta (ADNS), existente la nivelul Comisiei Europene, aparitia si evolutia focarelor, precum si neconformitatile aparute in comertul intracomunitar cu produse si subproduse de pasare (RASFF), precum si transporturile de pasari vii si de oua pentru incubatie (sistemul TRACES), avand ca destinatie Romania, in cadrul comertului intracomunitar."Pana la aceasta data nu au fost notificate, prin sistemele mentionate, neconformitati cu privire la pasari vii, oua de incubatie, produse si subproduse din pasare", sustin reprezentantii ANSVSA.Potrivit sursei citate, in perioada 16-17 ianuarie, experti din cadrul Autoritatii vor participa la Bruxelles, la o sesiune speciala dedicata acestei teme.