Ce vinde si ce cumpara Romania: Domeniile grele si maruntisurile de miliarde care ne trag in jos

Domeniile grele care ne trag in jos

Maruntisurile de miliarde care ne trag in jos

de articole prelucrate din metal (?!),

de "fire, tesaturi si articole textile necuprinse in alta parte" (?!!)

precum si categoria "alte articole diverse" (?!!!) - care reflecta un nivel mai scazut in varii domenii industriale de joasa sau medie tehnologie, care nu ar fi fost de asteptat sa ne penalizeze in comertul exterior.

Cu exporturi fob de 67,73 miliarde de euro si importuri CIF totalizand 82,87 miliarde de euro, a rezultat un minus de 15,14 miliarde de euro din schimburile externe de marfuri la un PIB de 202,9 miliarde de euro.In context, ar fi utila o privire asupra structurii pe fluxuri de categorii de marfuri, pentru a vedea ce anume determina pozitia in teritoriul negativ tot mai pronuntata in ultimii ani si directiile in care am putea actiona pentru a stopa tendinta de expandare a deficitului comercial. Datele definitive publicate de INS vin cu o perspectiva, pe alocuri, surprinzatoare.Dintre cele 16 categorii de marfuri ale caror importuri au trecut pragul de 1 miliard de euro anul trecut, la 5 categorii suntem pe plus, una este aproximativ in echilibru si zece dintre ele concentreaza rezultatul negativ. Oarecum paradoxal, Romania apare pe plus sectorial la principalele categorii de produse importate, cel de la vehicule rutiere fiind chiar deosebit de consistent (+3,74 miliarde de euro).: avem excedent la grupele cu cele mai mari importuri. Ne trimite pe minus petrochimia.Foarte interesant, Romania a obtinut excedente sectoriale la cele mai importante produse pe care le importa, masini, aparate electrice si parti ale acestora (de aproape 1 miliard de euro) si, mai ales, vehicule rutiere (unde plusul de anul trecut a ajuns spre patru miliarde de euro).Sunt punctele forte ale tarii pe piata mondiala, insa gradul de concentrare a competitivitatii ne poate pune probleme daca nu vom tine pasul cu evolutia tehnologica (vezi sectorul auto), iar plusurile nu sunt suficiente pentru a sustine o multitudine de deficite pe alte segmente de comert international.Cele mai mari probleme le pun importurile nete negative de aproape trei miliarde de euro pe segmentele de petrol si produse petroliere (unde, in trecut, reuseam sa compensam importurile de materie prima cu produsele finite exportate) si de peste doua miliarde de euro la produse medicale si farmaceutice.La prima categorie, s-ar putea admite argumente de ordin ecologic sau de reducere a capacitatilor de rafinare mai aproape de potentialul de productie interna. Dar ramane sa vedem ce facem cu industria petrochimica daca, totusi, se vor da in exploatare zacamintele nou descoperite in Marea Neagra, pentru ca ar fi o greseala majora sa exportam petrolul si gazele naturale ca atare.Deficitul din productia de medicamente are implicatii cat se poate de clare pentru sanatatea populatiei si eventuale situatii medicale de criza. Ne aflam in fata unui esec major de politica economica. Mai ales ca Romania dispune de un potential semnificativ mai mare in raport cu productia actuala, de la medicamente de uz general si pana la vaccinuri. Si, in definitiv, este chiar o chestiune de siguranta nationala.Pe partea de masini si utilaje, se poate observa o demarcatie neta intre echilibrul de pe partea de aplicatii generale, unde suntem in echilibru ca urmare a specializarii intraindustriale, si partea de aplicatii specifice anumitor industrii, care a fost neglijata si a ajuns sa figureze pe podiumul deficitelor sectoriale.Fara a iesi clar in evidenta, la egalitate intre ele si cu consecinte de peste un miliard si jumatate de euro in minus fiecare apar trei sectoare:Citeste mai multe despre Ce vinde si ce cumpara Romania: Competitivitatea generala si produsele producatoare de deficit pe site-ul Curs de Guvernare