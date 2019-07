Continuam sa importam mai mult decat exportam. De aproape un an avem cel mai mare deficit comercial de dupa criza

Ziare.

com

In primele luni ale acestui an, deficitul comercial al Romaniei a crescut cu 30,1%, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, la 6,52 miliarde de euro, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).In primele cinci luni din 2018, deficitul comercial a fost de 5,01 miliarde de euro, potrivit datelor INS.Fata de mai 2018, exporturile din mai 2019 au crescut cu 6,8%, iar importurile au crescut cu 8,5%.In primele cinci luni, ponderi importante in structura exporturilor si importurilor sunt detinute de grupele de produse: masini si echipamente de transport (48,3% la export si 37,3% la import) si alte produse manufacturate (32% la export si respectiv 30,4% la import).Valoarea schimburilor intra-UE28 de bunuri in primele cinci luni a fost de 22,66 miliarde de euro la expedieri si de 26,92 miliarde de euro la introduceri, reprezentand 77,3% din total exporturi si 75,1% din total importuri.In 2018, deficitul comercial al Romaniei a avansat cu 16,8%, fata de anul anterior, pana la 15,1 miliarde de euro.