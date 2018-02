Cresterea masiva a importurilor aproape a dublat deficitul de cont curent in 2017

Ziare.

Principala componenta care contribuie la contul curent al balantei de plati este comertul exterior, puternic deficitar in cazul Romaniei.Statisticile oficiale publicate recent arata ca deficitul comercial (FOB/CIF) a fost anul trecut de 12,96 miliarde euro, mai mare cu 30% fata de 2016.Ca urmare, balanta bunurilor, care intra in contul curent al balantei de plati, si-a accelerat deteriorarea anul trecut.Balanta veniturilor primare, care include mai ales dividendele repatriate de investitorii straini si cele incasate de investitorii romani din strainatate, a inregistrat un deficit de 5,033 miliarde euro anul trecut, in urcare de la 4,47 miliarde euro in 2016.Balanta veniturilor secundare, in care intra si fondurile europene incasate de Romania, a ajuns anul trecut la un excedent de 2,635 miliarde euro, in crestere de la 2,5 miliarde euro in 2016.