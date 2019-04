Dupa amenintarile lui Dragnea, institutiile au blocat zeci de mii de tone de legume si fructe la intrarea in tara

Ziare.

Efectul este ca, in stil romanesc, in nici 24 de ore institutiile au demarat ample actiuni pentru a se asigura ca nimic nesanatos nu ajunge pe mesele romanilor. Insa ceva facut in graba, fara o strategie, fara un plan, si nici macar cu un obiectiv clar, nestiind care e otrava pe care o cauta, functionarii statului au dus la un blocaj total.Asociatia Marilor Retele Comerciale din Romania (AMRCR) a transmis vineri, printr-un comunicat, ca "sute de tiruri cu zeci de mii de tone de legume si fructe perisabile sunt blocate de peste 24 de ore in intreaga tara", potrivit Ziarului Financiar . Astfel, exista riscul serios ca apeovizionarea cu fructe si legume sa sufere si, deci, si romanii.Mai mult, multe dintre camioane provin din Uniunea Europeana, deci beneficiaza de regulile pietei libere, de libera circulatie a marfurilor.AMRCR atrage insa atentia ca ANAF le-a sigilat pe toate gramada si, cum nu are destui oameni sa si duca la capat operatiunea, cel mai probabil fructele si legumele se vor strica.a anuntat ca demareaza, la comanda lui Eugen Teodorovici si a sefei Fiscului Mihaela Triculescu, la nivel national(zeita agriculturii si a fertilitatii in mitologia greaca, n.red.) in cadrul careia verifica integral circuitele de comercializare a legumelor si fructelor."Inspectorii antifrauda controleaza achizitiile intracomunitare si importurile, transporturile care tranziteaza punctele de trecere a frontierei si retelele de vanzare en-gros si en-detail ale acestor produse", a informat ANAF.Vineri, "zeci de inspectori din cadrul Directiei Generale a Vamilor si ai Directiei Regionale Vamale Bucuresti desfasoara o actiune de verificare in Piata de Gros Pucheni. Obiectivele actiunii sunt supravegherea si controlul comerciantilor in vederea identificarii si sanctionarii fraudelor vamale si fiscale, verificarea calitatii si sigurantei legumelor si fructelor comercializate, controlul actelor de provenienta a acestora", se arata intr-un comunicat ce precizeaza ca astfel de verificari vor avea loc si in perioada urmatoare.Si alte institutii s-au executat rapid dupa avertismentele sefului PSD.a anuntat tot vineri ca "in perioada aprilie-mai a anului curent va desfasura actiuni de control pentru verificarea agentilor economici care deruleaza operatiuni de import din tari terte si/sau din comert intracomunitar de legume si fructe destinate comercializarii pe piata Romaniei, precum si verificarea continutului de reziduuri de pesticide la acestea"."In acest sens vor fi verificate unitati de depozitare, transporturile rutiere de legume si fructe, unitati de comercializare a acestora, iar in caz de suspiciuni vor fi prelevate probe in vederea determinarii continutului de reziduuri.In timpul controalelor se va urmari verificarea respectarii cerintelor de igiena, a conditiilor de manipulare si transport a acestora, a trasabilitatii loturilor de legume/fructe (existenta documentelor care insotesc marfa pe timpul transportului/la unitatile de depozitare/comercializare), informarea corecta a consumatorilor, termenul de valabilitate", se arata intr-un comunicat.De asemenea, Protectia Consumatorului a iesit public cu date de la controale precedente si a anuntat de asemenea ca a pornit o noua campanie de verificare."Comisariiau aplicat amenzi de peste 1,75 milioane lei in urma controalelor privind comercializarea fructelor si legumelor in marile lanturi de magazine, derulate in perioada 18 - 28 februarie.Controalele s-au desfasurat in toate judetele tarii si in Municipiul Bucuresti. Au fost controlati 1.124 operatori economici, din care la un numar de 654 (58%) s-au constatat abateri de la prevederile legale in vigoare. A fost verificata o cantitate de 623 tone de fructe si legume proaspete, din care 177 tone (28,4%) nu se incadrau in prevederile legale. (...)Comisarii ANPC au demarat in cursul acestei saptamani a doua etapa a campaniei nationale de verificare a modului in care sunt respectate prevederile legale privind protectia consumatorilor la comercializarea legumelor si fructelor proaspete in marile lanturi de magazine de tip hipermarket si supermarket, depozite si piete en-gros", se arata intr-un comunicat remis vineri.