Presa chineza, dupa ce au intrat in vigoare noile tarife comerciale: SUA nu trebuie sa mai actioneze ca un scolar bataios!

Noua runda de tarife a intrat in vigoare la ora 04:01 GMT, Beijingul aplicand pentru prima oara un tarif de 5% pentru achizitiile de petrol in razboiul comercial declansat in urma cu peste un an.Administratia Trump va incepe sa colecteze tarife de 15% pentru importuri din China in valoare de 125 de miliarde de dolari, intre acestea aflandu-se boxe inteligente, casti Bluetooth si multe tipuri de incaltaminte.China a reactionat cu tarife suplimentare pentru unele bunuri americane aflate pe o lista de produse in valoare de 75 de miliarde de dolari. Beijingul nu a precizat valoarea bunurilor care vor fi supuse unor tarife mai mari incepand de duminica.Tarife suplimentare de 5% si de 10% au fost aplicate de China unor 1.717 de produse dintr-un total de 5.078 de produse provenite din Statele unite. Beijingul va incepe sa aplice tarife suplimentare pentru restul produselor incepand din 15 decembrie.Presa chineza a adoptat un ton sfidator referitor la aceste masuri."Statele Unite trebuie sa invete sa se poarte ca o putere globala responsabila si sa nu mai actioneze ca un scolar bataios", a scris agentia chineza de presa Xinhua."Ca unica superputere mondiala, trebuie sa isi asume responsabilitatea si sa sa alature altor tari in transformarea lumii intr-un loc mai bun si mai prosper. Numai atunci America va deveni din nou mareata", a adaugat articolul agentiei.Publicatia oficiala a Partidului Comunist chinez a scris ca tarifele nu pot impiedica dezvoltarea Chinei.Luna trecuta, presedintele american Donal Trump a anuntat ca majoreaza cu 5% tarifele existente si pe cele planificare pentru importuri din China de circa 550 de miliarde de dolari, dupa ce Beijingul a anuntat propriile tarife de retorsiune.Tarifele americane de 15% pentru telefoane mobile, laptopuri, jucarii si haine vor intra in vigoare pe 15 decembrie.Biroul Reprezentantului pentru Comert al SUA a anuntat joi ca pana pe 20 sseptembrie va colecta comentarii publice legate despre masura planificata de majorare a tarifelor de la 25% la 30% pentru produse din China in valoare de 250 de miliarde de dolari.Echipele de negociatori ale Statelor Unite si China continua sa discute si se vor intalni in septembrie, dar tarifele nu vor fi amanate, a declarat Trump