Romania a avut in ianuarie un deficit de cont curent de 16 ori mai mare decat in 2018

In ianuarie 2018, deficitul de cont curent a fost de 7 milioane de euro, potrivit datelor BNR.Contul curent al balantei de plati include sumele incasate si cele platite de Romania in relatiile comerciale cu celelalte state. Principala componenta care contribuie la contul curent al balantei de plati este comertul exterior, puternic deficitar in cazul Romaniei.Deficitul comercial al Romaniei a avansat cu 62% in ianuarie, fata de aceeasi luna a anului trecut, la 1,26 miliarde de euro, arata datele publicate, recent, de Institutul National de Statistica (INS).Potrivit datelor BNR, balanta bunurilor a consemnat, in ianuarie, un deficit de 1,255 miliarde euro, in crestere cu 476 milioane euro fata de aceeasi luna a anului trecut.Balanta veniturilor primare, balanta veniturilor secundare si balanta serviciilor au inregistrat excedente mai mari cu 181 milioane euro, cu 141 milioane euro, respectiv cu 47 milioane euro.Investitiile directe ale nerezidentilore in Romania au insumat 362 milioane euro (comparativ cu 192 milioane euro in luna ianuarie 2018), din care participatiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au insumat 341 milioane euro, iar creditele intragrup au inregistrat valoarea neta de 21 milioane euro.In 2018, contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 9,41 miliarde euro, cu 3,45 miliarde euro mai mare fata de anul anterior.