Romania continua sa importe mai mult decat exporta. Deficitul comercial se mentine la cel mai ridicat nivel de dupa criza

Potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS), exporturile de marfuri romanesti au crescut in primele opt luni cu 9,7% fata de aceeasi perioada a anului trecut, pana la 45 miliarde de euro.In schimb, in primele opt luni din 2018, importurile au fost 53,99 miliarde de euro, cu 10,4% mai mult fata de aceeasi perioada a anului trecut.Astfel,In luna august, exporturile au insumat 5,13 miliarde euro, iar importurile au fost 6,53 miliarde euro, rezultand un deficit de 1,39 miliarde euro.Fata de luna august 2017, exporturile din luna august 2018 au crescut cu 4,3%, iar importurile au crescut cu 9%.In perioada ianuarie-august, ponderi importante in structura exporturilor si importurilor sunt detinute de grupele de produse: masini si echipamente de transport (47,6% la export si 37,8% la import) si alte produse manufacturate (32,4% la export si respectiv 30,6% la import).Valoarea schimburilor intra-UE28 de bunuri in perioada ianuarie-august a fost de 34,4 miliarde euro la expedieri si de 40,29 miliarde euro la introduceri, reprezentand 76,4% din total exporturi si 74,6% din total importuri.Valoarea schimburilor extra-UE28 de bunuri in perioada ianuarie-august a fost de 10,61 miliarde euro la exporturi si de 13,7 miliarde euro la importuri, reprezentand 23,6% din total exporturi si 25,4% din total importuri.In 2017, exporturile Romaniei au urcat cu 9,1%, iar importurile au avansat cu 12,3%. Deficitul comercial a crescut cu 30% fata de 2016, la 12,96 miliarde euro.