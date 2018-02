Bloomberg: Romania se indreapta in directia gresita si urca vertiginos in topul celor mai bolnave economii din lume

Semnal de alarma de la BNR

Astfel tara noastra ocupa in 2017 locul 34, in crestere cu 16 pozitii in acest top. Topul realizat de Bloomberg insumeaza previziunile privind inflatia si somajul pentru 66 de economii ale lumii.noteaza ca preturile in crestere (problema semnalata de autori in cazul Romaniei) sunt mai mult o amenintare la adresa economiei globale in acest an decat somajul.Venezuela ramane pentru al patrulea an consecutiv cea mai bolnava economie a lumii, inregistrand un scor de trei ori mai prost decat in 2017.Venezuela este urmata in acest clasament de Egipt, Argentina, Africa de Sud si Ucraina.In acelasi timp, Thailanda a revendicat din nou statutul de economia cea mai sanatoasa, desi modalitatea unica de a calcula somajul nu face decat sa ne indrepte atentia spre numarul doi in top, Singapore, scrie sursa citata. Urmeaza in topul economiilor fericite Japonia, Elvetia si Islanda.Bloomberg scrie ca Mexicul face mari pasi spre "fericire" in acest an, pe masura ce inflatia devine mai usor de gestionat, in timp ceEconomistii prevad pentru tara noastra o rata a inflatiei mai mare in 2018 decat in 2017. Banca Nationala a Romaniei urmareste inflatia cu majorari de dobanda, incercand sa evite supraincalzirea economiei determinata de cheltuielile guvernamentale excesive, arata sursa citata.se calculeaza pe baza prognozelor nationale privind inflatia si piata muncii, iar daca inflatia si somajul sunt scazute, atunci si locuitorii tarii respective se simt bine.Amintim ca BNR a publicat saptamana trecuta raportul pe inflatie , care prevede ca aceasta va inregistra o crestere in 2018, atingand valori apropiate de 5% in prima parte a anului si va incheia anul la 3,5%.Valorile sunt mai ridicate decat cele prognozate in noiembrie. BNR afirmase atunci ca inflatia va atinge 3,2% la finalul lui 2018.Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna decembrie la 3,32%, cel mai inalt nivel din august 2013.Mugur Isarescu a avertizat ca motorul cresterii economice a ramas consumul, ceea ce afecteaza echilibrul extern al economiei. In plus, exista o scadere persistenta a investitiilor publice, iar deficitul comercial continua sa creasca.